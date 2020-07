Betsul transmite com exclusividade o Campeonato Catarinense em sua plataforma

O Betsul, melhor site de apostas esportivas da América do Sul, agrega mais uma transmissão AO VIVO nesta quarta-feira (08/07), com o retorno do Campeonato Catarinense, em parceria com a TVNSports. A programação do site segue também com a veiculação, em tempo real, da Premier League Russa de Futebol, com apoio do Sportradar, e dos campeonatos Primeira Liga e La Liga, ambos em colaboração com a Stats Perform. Além disso, a marca também transmitiu a Bundesliga.

A transmissão dos jogos será disponibilizada a todos os apostadores que possuírem cadastro ativo e saldo no Betsul, sem restrição de valor mínimo de crédito. Para acompanhar os jogos ao vivo e fazer novas apostas basta estar logado no site, acessar a página do futebol estadual Campeonato Catarinense e escolher a partida que deseja assistir. A transmissão estará disponível na aba LIVE do jogo escolhido.

“Desde maio, o Betsul vem dividindo com o público o retorno dos campeonatos que estavam paralisados, devido ao isolamento social causado pela COVID-19. Esta é a quinta transmissão ao vivo que disponibilizamos em nosso site. Agora temos o prazer de apresentar com exclusividade e, claro, ao vivo, o Campeonato Catarinense, já que os jogos também serão disputados com portões fechados, sem a presença de público, para assegurar a saúde de todos, como determina os órgãos governamentais e a OMS”, pontua o CEO do Betsul, Fernando Rivas.

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.