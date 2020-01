Beija-flor anima a feijoada carnavalesca do Sheraton Grand Rio

Para animar sua tradicional feijoada carnavalesca, o Sheraton Grand Rio vai receber a bateria da escola de samba Beija-flor de Nilópolis. A festa, cheia de samba no pé e vista exclusiva para o mar, será realizada no Salão Carioca, no dia 22 de fevereiro (sábado), a partir das 13h. O convite, ao valor de R$ 329, inclui buffet completo de feijoada e saladas, petiscos, estação de acarajé e tapioca, sobremesas tentadoras, caipirinha, caipivodka, cerveja, refrigerantes, águas e sucos. E para deixar os foliões com o visual do Carnaval carioca, o hotel oferece ainda customização das camisetas do evento.

Sheraton Grand Rio

Data: 22 de fevereiro 2020 (sábado)

Hora: das 13h às 18h

Preço: R$ 329,00+10% taxa de serviço. Crianças de 6 aos 12 anos recebem 50% desconto, já as de até 5 anos de idade recebem cortesia.

Inclui: buffet completo, caipirinha, caipivodka, cerveja, refrigerantes, águas e sucos, além de customização de camisetas da feijoada.

Atração musical: Apresentação da Escola Beija-Flor

Mais informações e compras antecipadas: riosireservas.festas@marriott.com / – (21) 2529 1184

Local: Salão Carioca

Endereço: Sheraton Grand Rio – Av. Niemeyer, 121 – Leblon. Rio de Janeiro – RJ.

Menu Completo

Feijoada Carnavalesca do Sheraton Grand Rio 2020. Imagem de divulgação

Nossa feijoada de carnaval

Feijão, caldinho com pimenta, caldinho sem pimenta, paio, calabresa, pé, rabo, língua, orelha, lombo, costela, bacon, carne seca.

Buffet de saladas:

Caprese, feijão fradinho com queijo coalho e coentro, havaiana com pêssego, abacaxi e peito de peru defumado, chuchu com mostarda dijon e vinagrete de coentro, cubos de beterraba com cubos de minas marinado na pimenta de cheiro e gomos de laranja, berinjela grelhada com azeite e crocante de alho e salsinha, carpaccio de abacaxi grelhado com mel e canela, grega, ceasar, folhas variadas.

Molhos e guarnições:

Azeitonas, pickles, azeite, vinagre balsâmico

Estação de petiscos:

Caldinho de feijão, torresmo, linguiça acebolada, pão de queijo, alho frito, cebola picada, bacon picado, molho de pimenta, farinha de mandioca

Guarnições:

Arroz brando, arroz carreteiro, banana a milanesa, couve mineira, aipim frito, quibebe, cubos de batata doce ao forno, farofa de banana com bacon, escalope de filé grelhado, peito de frango grelhado.

Estações ao vivo

Acarajé – caruru, vatapá, camarão molho picante

Tapioca com recheios doces – goiabada com queijo, doce de leite, coco in natura, leite condensado, morango, creme de baunilha.

Sobremesas:

Quindim, pé de moleque, cocada de maracujá e coco, arroz doce, brigadeiro, ambrósia, pudim de leite, brigadeirão, cuscuz de tapioca, manjar de coco, doces de corte (goiabada e doce de leite), sagu com calda de baunilha, compotas de frutas e frutas laminadas.