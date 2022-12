BC.GAME realiza uma enorme edição da loteria para comemorar a vitória histórica da Argentina

Buenos Aires, Argentina, 19 de dezembro de 2022 – A BC.GAME, o cripto cassino oficial da seleção argentina, está comemorando a vitória de Messi e da Argentina com uma loteria com grandes prêmios, em que os jogadores VIP da plataforma podem ganhar até $100.000 Mais informações sobre o evento serão divulgadas aos jogadores qualificados por meio de e-mail e notificações da plataforma.

Argentina derrota a França

Em um dia cheio de expectativa e lances emocionantes, a Argentina leva para casa o título da Copa do Mundo da FIFA 202. Os argentinos derrotaram os franceses por 4 a 2 na disputa de pênaltis na emocionante final disputada no Lusail Stadium, em Lusail, no Catar.

A vitória da seleção argentina de futebol contra a França neste domingo os levou ao seu terceiro título na Copa do Mundo, tendo o último sido há 36 anos.

O sonho de Messi de vencer a Copa do Mundo de 2022

Lionel Messi já havia conseguido todos os títulos possíveis em sua carreira no futebol, exceto vencer a Copa do Mundo. Depois de perder uma final para a Alemanha em 2014, a Copa do Mundo de 2022 seria mais uma chance para ele conquistar o título. Essa vitória não só trouxe uma alegria para o povo argentino, mas foi o final perfeito para coroar a carreira de Messi.

A BC.GAME, a mais nova patrocinadora global da Seleção Argentina em 2022, parabeniza a equipe por vencer o maior torneio de futebol de todos os tempos. A vitória da Argentina anima não só a comunidade de futebol, mas também os jogadores do nosso cassino, pois abre mais portas para as apostas esportivas a nível global. A comunidade da BC.GAME já pode esperar por mais eventos e promoções exclusivas no futuro, além de atividades e campanhas trazidas pela BC.GAME e por sua parceria com a seleção argentina de futebol.

Sobre a BC.GAME

A BC.GAME é uma plataforma online de cassino de criptomoedas criada em 2017 e que já opera há 5 anos. Ela possui uma ampla variedade de jogos de cassino, cassino oline e apostas esportivas, com um catálogo de mais de 8.000 jogos, que podem ser acessados pelo seu desktop ou celular.

Além de integrar as tecnologias da blockchain e de criptomoedas, a BC.GAME é um dos primeiros cassinos a oferecer suporte às Lightning Networks (como Binance Smart Chain, Arbitrum e outras soluções Layer 2), revolucionando ainda mais a indústria de cassinos e da blockchain.

Em junho de 2022, a BC.GAME recebeu o título de “Crypto Casino Of The Year” do 2022 Sigma Awards.