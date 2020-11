BC britânico amplia estímulo para lidar com impacto de covid e Brexit

O Banco Central britânico aumentou seu já enorme estímulo de compra de títulos em 150 bilhões de libras (US$ 195 bilhões), acima do esperado, conforme se prepara para os danos econômicos dos novos lockdowns contra o novo coronavírus e o risco do Brexit.

A medida foi anunciada no dia em que a Inglaterra entrou em um lockdown de quatro semanas para conter a segunda onda de covid-19.

O Banco da Inglaterra disse que a economia britânica deve encolher 2% no quarto trimestre como resultado, e que a economia vai contrair um recorde de 11% em 2020 como um todo, mais do que a expectativa de 9,5% de março.

“A perspectiva para a economia continua extraordinariamente incerta”, disse o Banco Central.

“Ela depende da evolução da pandemia e das medidas adotadas para proteger a saúde pública, assim como a natureza dos, e transição para, novos acordos comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido.”

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros em 0,1%, como esperado em pesquisa da Reuters, e fez poucas menções a juros negativos enquanto uma consulta a bancos sobre questões práticas está em andamento.

O banco elevou o volume de seu programa de compra de ativos para 895 bilhões de libras, 50 bilhões a mais do que esperado pela maioria dos economistas em pesquisa da Reuters.

Para a instituição, isso dará poder de fogo suficiente para ampliar suas compras de títulos do governo até o fim de 2021.

O Banco da Inglaterra projeta que a economia britânica irá superar seu tamanho de antes da pandemia de covid-19 apenas no primeiro trimestre de 2022. Anteriormente, a expectativa era de que a recuperação estivesse completa até o fim do próximo ano.



