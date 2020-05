Bayer abre 32 vagas de emprego em São José dos Campos

Interessados podem se inscrever até o dia 7 de maio

A Bayer, multinacional alemã com foco em Ciências da Vida, está com 32 vagas abertas para profissionais atuarem no Shared Service Center de São José dos Campos, o primeiro centro regional que deve ser inserido nas rotas internacionais de serviços compartilhados pela empresa.

Shared Service Center de São José dos Campos

Entre as vagas, há 12 para Analista I de Compras, 16 para Analista II de Compras, duas para Analista III Fiscal, uma para Analista III de Contas a Pagar e uma para Team Lead Compras.

Os interessados podem ser inscrever e consultar mais informações até o dia 7 de maio, pelo www.carreiras.bayer.com.br