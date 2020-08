Batalhas online do maior campeonato de breaking do mundo abrem inscrições

O Red Bull BC One, maior e mais famosa competição de breaking 1×1 do mundo, anuncia as datas para o programa de suas batalhas online chamado Red Bull BC One E-Battle. A partir de 7 de agosto, os participantes podem acessar o site www.redbullbcone.com e enviar seus vídeos dançando para entrar da disputa. Este ano, o prêmio para os ganhadores é inédito: uma vaga na final mundial, que será realizada em 2021, em local a ser definido.



As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 de agosto. E, para participar, o b-boy ou a b-girl deve entrar na página do Red Bull BC One E-Battle dentro do portal www.redbullbcone.com, criar um perfil de competidor com seus dados, escolher uma música da biblioteca para usar na gravação e fazer o upload do arquivo do vídeo, que com duração de até um minuto. O material deve ter boa qualidade e ser recente, para atestar a forma física do dançarino.



No dia 28/9, serão anunciados os 16 melhores dançarinos de breaking do mundo e o público poderá conferir os duelos entre eles pela Red Bull TV e pelos canais sociais do Red Bull BC One nos dias 10, 17 e 24 de outubro, quando ocorre a grande final. O time de jurados é formado por um trio experiente: o b-boy russo Aslan, a b-girl finlandesa AT e o b-boy francês Lilou –eles julgarão os movimentos dos dançarinos de acordo com critérios como musicalidade, originalidade e performance.

Para se ter uma ideia da importância do breaking brasileiro na competição, em 2018, o primeiro ano em que ocorreram as batalhas online, o campeão mundial foi o b-boy Luan San, nome forte da cena paulista, que realizou emocionantes disputas virtuais com dançarinos de diversos cantos do globo até chegar ao topo e abocanhar o título.

Calendário completo Red Bull BC One E-Battle

7/8 a 31/8 – Inscrições abertas para dançarinos de todo o mundo

28/9 – Divulgação do TOP 16

10/10 – LIVE#1: Primeira live com os 16 melhores b-boys e b-girls do mundo

17/10 – LIVE#2: Quartas de final com os 8 melhores b-boys e b-girls do mundo



24/10 – LIVE#3: Semifinais e final mundial, com os 4 melhores b-boys e b-girls do mundo

RED BULL BC ONE

O Red Bull BC One é a maior e mais prestigiada competição individual de breaking do mundo. Todos os anos, milhares de dançarinos competem pela chance de representar seu país na final mundial, em que são selecionados os melhores b-boys e b-girls do mundo para duelar e brigar pelo título. A competição teve início em 2004, na Suíça e, desde então, realiza eventos classificatórios em diversos locais do mundo –em 2019, ocorreram batalhas em mais de 30 países, como Rússia, Brasil e Japão, por exemplo. O Red Bull BC One também reúne uma das equipes mais competitivas de breaking do mundo, o Red Bull BC One All Stars.

QUER + CONTEÚDO EDITORIAL DA RED BULL?

O Red Bull Content Pool (www.redbullcontentpool.com) é uma grande plataforma que oferece download gratuito de fotos e vídeos em alta definição de diversos eventos relacionados à Red Bull ao redor do mundo. Basta se cadastrar (menos de dois minutos, aprovação automática para veículos de comunicação) e aproveitar o material.

Breaking