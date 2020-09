BASF lança plataforma online exclusiva para a indústria pet

Espaço reúne soluções que atendem demandas específicas do mercado de animais de estimação

Lançamento será feito com webinar sobre tendências e novidades do mercado pet brasileiro

A BASF irá lançar a plataforma Pet Care, que reúne soluções voltadas para fabricantes de produtos de higiene e cuidados com o embelezamento dos animais de estimação, além de cuidados para o ambiente onde vivem. Conhecido por ser um setor em franco crescimento e que “não conhece crise”, o mercado brasileiro de produtos voltados aos cuidados com os pets é o quarto maior no mundo em faturamento segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet). O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves canoras e ornamentais em todo o mundo. A plataforma online estará disponível a partir do dia 22 de setembro na home do shop@BASF: www.shop.basf.com, plataforma exclusiva de soluções químicas para diversas indústrias.

Além de acesso aos produtos, com benefícios e informações técnicas, o portal trará ingredientes que são tendências do segmento, como eliminador de odores (a partir de pesquisa feita com base em produtos disponíveis na loja Petz), bem como informações de mercado e webinars sobre o universo pet. “Ao criar um espaço digital exclusivo na plataforma shop@BASF para os fabricantes de produtos para cuidados com os animais de estimação, selecionamos o que há de melhor em nosso portfólio para oferecer de forma prática e direta ingredientes que atendem as principais necessidades do setor”, afirma Renata Milanese, da área de Customer Enabling da BASF.

Para os fabricantes de produtos de limpeza doméstica há matérias-primas que trazem atenção especial ao combate a microrganismos, durabilidade da limpeza e suavidade para garantir a segurança dos pets. “Avaliamos o mercado profundamente e procuramos atender suas necessidades específicas”, explica Fabrício Soto, diretor do negócio de Home Care, da BASF. “São soluções que têm origem vegetal, que oferecem segurança e um efeito mais prolongado na limpeza do ambiente onde o pet vive”, explica. Há inclusive um produto exclusivo sendo especialmente desenvolvido nos laboratórios de P&D da companhia com lançamento previsto para os próximos meses.

A BASF também oferecerá toda a sua expertise em soluções para higiene e embelezamento dos bichinhos. “Assim como vemos no mercado de cuidados pessoais, na hora de escolher um produto para cuidados com o pet, os consumidores também têm dedicado uma atenção especial aos ingredientes utilizados e a origem dos produtos consumidos. Buscam além de alta performance, segurança e cuidados para os seus animais de estimação”, afirma Renata Oki, diretora do negócio de Personal Care da BASF. A seleção dos produtos oferecidos para fabricantes de pet care também foi orientada para ingredientes de origem sustentável e com ótimo desempenho. Entre as soluções está o SolupratTM Shampoo, base concentrada que garante um produto final de alta qualidade, com ótimo condicionamento dos pelos, sensorial de hidratação e tratamento.

O lançamento da plataforma Pet Care será marcado pelo webinar “As tendências e novidades do mercado pet brasileiro”, no dia 22 de setembro, às 16h, pelo site do onono www.onono.com.br. No encontro, Marcos Lélis, do Instituto Pet Brasil vai trazer as características e tendências do mercado pet, os impactos do Covid-19, e os especialistas da BASF vão comentar sobre as novidades da plataforma.

Webinar “As tendências e novidades do mercado pet brasileiro”

Quando: terça-feira, 22 de setembro – 16h

Onde: bit.ly/PetEvento

