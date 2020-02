BASF e Grupo Fabbri desenvolvem filme aderente compostável certificado para embalagens de alimentos frescos

A BASF e o Grupo Fabbri desenvolveram uma solução sustentável para o filme aderente usado em embalagens de alimentos frescos. Com base no ecovio® compostável, o Nature Fresh é um filme esticável (stretch) e transparente. Carnes, frutos do mar, frutas, verduras e legumes podem ser embalados manualmente ou com equipamento automático para embalagens, sendo possível o uso também em embalagens esticáveis industriais. É o primeiro filme esticável compostável certificado que combina a barreira a gases ideal para uma vida útil prolongada de alimentos frescos, com elevada transparência e excelentes propriedades mecânicas para o empacotamento automático. O produto é aprovado de acordo com os padrões americanos e europeus para contato com alimentos.

Nature Fresh

Essas características ajudam o filme a manter os alimentos frescos por mais tempo em comparação às alternativas de Policloreto de Vinila (PVC) e Polietileno (PE). Assim, as emissões de gases de efeito estufa provenientes do desperdício de alimentos podem ser reduzidas. Após o uso, o produto pode ser compostado juntamente com qualquer resíduo de alimento, seja em compostagem doméstica ou industrial, de acordo com a legislação local. Desta forma, o produto permite a reciclagem orgânica e ajuda a fechar o ciclo de nutrientes para uma economia circular.

Aderente ou esticável, o filme fino e flexível é usado predominantemente em embalagens e aplicada em um processo de estiramento. O empacotamento pode ser feito manualmente ou por máquinas. Suas propriedades mecânicas, como resistência à tração e alongamento na ruptura, barreira a gases, transparência do filme e estética, recuperação elástica e antiembaçamento são comparáveis aos filmes feitos de PVC. Ao mesmo tempo, o ecovio® mostra uma melhor transmissão de vapor de água do que o PE, fator essencial para uma embalagem ideal de alimentos frescos.

ecovio®

“O mercado passa por mudanças e busca por alternativas ao PVC, que, atualmente, é o padrão de performance para a maioria dos filmes esticáveis aderentes para produtos frescos. Os filmes de PE têm uma performance ruim, geralmente resultando em uma vida útil reduzida dos alimentos frescos embalados. Com isso, temos consideráveis emissões de gases de efeito estufa advindas do desperdício de alimentos. Frutas e legumes, por exemplo, são responsáveis por 33% das emissões de gases de efeito estufa de todo os resíduos de alimentos no mundo todo. O ecovio® compostável certificado permite a produção de um filme aderente que prolonga a vida útil dos alimentos frescos e, ao mesmo tempo, pode ser compostado após o uso, juntamente com os resíduos orgânicos, de acordo com a legislação nacional” explica Carsten Sinkel, responsável pelo Desenvolvimento de Negócios Globais de Biopolímeros da BASF. A Diretiva-Quadro de Resíduos da UE promove soluções para reduzir o desperdício de alimentos e aumentar a coleta de resíduos orgânicos.

Visando encontrar a combinação perfeita de um material sustentável com excelentes propriedades de embalagem e fácil empacotamento, a BASF e o Grupo Fabbri se uniram para desenvolver um filme aderente que também pode ser usado com eficiência em máquinas empacotadoras. “O novo caminho da Fabbri em direção a sustentabilidade é o de combinar nossa solução Nature Fresh com nossas novas empacotadoras Automac NF, para que a indústria de embalagens de alimentos possa se beneficiar com um filme aderente inovador e de processamento fácil. Dessa maneira, nosso filme aderente compostável certificado pode ser usado junto com as bandejas e etiquetas do mesmo tipo para obtermos uma embalagem compostável completa”, comenta Stefano Mele, CEO do Grupo Fabbri

O Grupo Fabbri disponibiliza o filme Nature Fresh em quatro formatos diferentes: como rolos para máquinas de embalagem manuais ou automáticas em indústrias de embalagens de alimentos; para cortadores de caixas em hotéis, restaurantes e serviços de catering; como rolos jumbo para conversores e rolos para embalagens manuais para o consumidor final.

Para mais informações: www.ecovio.basf.com e www.gruppofabbri.com

BASF

Na BASF criamos química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 122 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 6 segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Care e Soluções para Agricultura. A BASF registrou vendas de € 63 bilhões em 2018. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com

Grupo Fabbri

Há mais de 60 anos no mercado, o Grupo Fabbri é líder industrial internacional na produção e venda de máquinas de embalagem, películas, software, serviços, peças de reposição para embalagens de alimentos frescos, cuidando, principalmente, de questões relacionadas a sustentabilidade. Com cerca de 500 colaboradores, 160 patentes concedidas em vários países e 5% do faturamento investido em P&D, oferecemos soluções para a indústria, processadores de alimentos e para o varejo que cobrem todos os setores de alimentos. Nosso Grupo inclui 4 unidades de produção (3 na Itália, 1 na Suíça) e 9 empresas de vendas e serviços na Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Rússia. Ativo em cerca de 80 países em todo o mundo, graças também a 95 empresas de revenda altamente qualificadas, o Grupo Fabbri se destaca pelo atendimento diligente às necessidades do mercado. Saiba mais em www.gruppofabbri.com.