“Barren…”, novo álbum do Warshipper, sai em Agosto pela Heavy Metal Rock

O terceiro disco do quarteto vai reunir 11 faixas inéditas, entre elas “Respect!”, que conta com a participação especial de Fernanda Lira

O conceito de grotesco surgiu na história da arte ainda na Roma antiga durante a Renascença. Porém, talvez, nunca tenha existido outra linguagem capaz de expressar tão bem o conceito de arte grotesca do que o death metal. Não obstante, são em tempos sombrios, como o atual, em que o grotesco exerce protagonismo perante o belo. De forma que é chegado, então, o momento do Warshipper assumir-se protagonista nesse movimento de música extrema.



Formado em 2011, o Warshipper nasceu já constituído de muita experiência, afinal, reúne em seu line-up um ex-Bywar, Renan Roveran (guitarra/vocal), e um ex-Zoltar, Rodolfo Nekathor (baixo/vocal), além de outros dois exímios músicos, Rafael Oliveira (guitarra) e Roger Costa (bateria). Até aqui lançaram dois álbuns, “Worshipper of Doom” de 2015, e “Black Sun” de 2018, e um single, “Atheist”, de 2019. Em termos de palcos, já fizeram dezenas de shows expressivos, alguns ao lado de atrações internacionais como Warrel Dane (Nevermore/Sanctuary – RIP), Enthroned, Besatt, entre outros. Ademais, no ano passado, realizaram uma de suas mais importantes empreitadas: uma bem-sucedida turnê europeia que contou com 10 shows em sete países: Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Áustria, Eslováquia e República Tcheca.





De volta aos estúdios, o Warshipper registrou aquele que pretende ser o seu mais importante álbum até aqui: “Barren…”.

Terceiro álbum cheio do quarteto, “Barren…” foi gravado no Casanegra Studio em São Paulo/SP sob produção de Rafael Augusto Lopes (Zumbis do Espaço, Living Metal), e vai reunir 11 faixas inéditas: “Barren Black”, “Axiom”, “Respect!”, “Rabbit Hole”, “Embryo”, “Numb – Pleasures of Possession”, “Beneath The Burden”, “Licking The Wounds”, “Anagrams Of Sorrow”, “Compulsive Trip” e “Knowing Just As I (Detachment)”.

Um detalhe interessante sobre o tracklist do álbum, é que as iniciais das 11 faixas, em ordem, formam um anagrama da palavra “Barren Black”, primeira música do álbum.





“Barren…” será lançado ainda neste mês de agosto, tanto em formato digital como também físico, em CD, através do respeitado selo Heavy Metal Rock.

”Foi muito motivador receber a notícia de que o selo Heavy Metal Rock estaria interessado em lançar nosso terceiro álbum, Barren…”, declara o vocalista/guitarrista Renan Roveran. “Além de isso ter acontecido em meio a uma pandemia – quando as expectativas estavam cheias de incertezas – outro ponto bastante relevante é que quem curte Rock/Metal no Brasil, e acompanha o underground de nosso país, certamente conhece o trabalho da HMR que está envolvida com organização de eventos, venda de material do gênero e também lançamento de importantes bandas desde a década de 80. O Wilton, fundador da HMR, é figura conhecida e só temos excelentes referências sobre o mesmo. Esta parceria entre o selo e banda, juntamente com o trabalho profissional da nossa produtora Som do Darma, determina um marco muito importante para a carreira do Warshipper e possibilitará promover um alcance maior de nosso trabalho ao público do Rock/Metal do país e do mundo.”



Há duas semanas, o Warshipper disponibilizou o primeiro videoclipe do álbum da música “Barren Black”. Para assistir, acesse: https://youtu.be/oBcbcG0DhHc





O segundo videoclipe será da faixa “Respect!” que conta com a participação especial de Fernanda Lira, vocalista/baixista do Crypta (ex-Nervosa). A estreia de “Respect!” ocorrerá no próximo dia 04 de Setembro durante a primeira edição do “Heavy Metal Rock – Online Festival”, festival online promovido para celebrar os 37 anos da Heavy Metal Rock e que, além do Warshipper, também reunirá outros nomes importantes da cena nacional do heavy metal como Tuatha de Dannan, Vodu, Taurus, Desdominus, Kiko Shred, entre outros. O “Heavy Metal Rock – Online Festival” será transmitido no formato “Streaming-Live” exclusivamente pelo canal oficial da Heavy Metal Rock no Youtube – www.youtube.com/heavymetalrock83



Entre outras novidades, assista também o cover de “Once Upon The Cross” do Deicide lançado pelo Warshipper em colaboração com o Hammathaz. As duas bandas fariam o show de abertura para o Deicide em São Paulo no último mês de Abril. O show foi cancelado devido a pandemia pelo novo coronavírus: https://youtu.be/smnPZxnEGR8

