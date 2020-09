BandNews TV transmite primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden nesta terça-feira

O BandNews TV dá a largada na cobertura especial das Eleições Americanas com a transmissão do primeiro debate entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden direto de Cleveland, em Ohio. O programa especial irá ao ar a partir das 22h (horário de Brasília) e terá duas horas de duração, com tradução simultânea.

A apresentação ficará a cargo do editor internacional do canal de notícias, Eduardo Castro, com as participações do jornalista Marcello D’Angelo e do embaixador Sérgio Amaral. Durante a transmissão, o público poderá conferir a opinião e os esclarecimentos de especialistas em relações internacionais.

Donald Trump & Joe Biden

A cobertura especial das Eleições Americanas no BandNews TV transmitirá os debates dos dias 15 e 22 de outubro também a partir das 22h. Os candidatos dos dois grandes partidos dos Estados Unidos disputam as Eleições que estão marcadas para o próximo dia 3 de novembro.

Eleições Americanas – Primeiro Debate

No ar nesta terça-feira, 29 de setembro, às 22h

