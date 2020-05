Banco do Povo apoia empreendedor em dificuldade na pandemia

Com o objetivo de proporcionar apoio ao pequeno empresário no enfrentamento dos impactos financeiros decorrentes da pandemia da covid-19, o Banco do Povo Paulista oferece linhas de crédito especiais em diversas modalidades com juros reduzidos em relação ao mercado.

Os microcréditos poderão ser pleiteados para compra de matérias-primas, mercadorias, capital de giro, compra e conserto de equipamentos, veículos e animais e insumos agrícolas, pagamento de insumos, entre outros.

Juro reduzido

O empreendedor poderá emprestar do Banco do Povo Paulista de R$ 200 a R$ 20.000 para investir em seus negócios, podendo parcelar em até 36 meses, com os juros de 0,35% ao mês.

O que é o Banco do Povo?

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. Sua finalidade é gerar emprego e renda, por meio do microcrédito, para o desenvolvimento de pequenos empreendimentos.

Quem pode ser beneficiado?

Empreendedores com empresa aberta, inícios de negócios, atividades informais (sem empresa aberta) tais como: boleiras, doceiras, salgadeiras, artesãos, vendedoras de produtos de catálogos, costureiras e outros; Microempreendedores Individuais – MEI, ME, EIRELI, LTDA, EPP e Produtores rurais (atividades de agronegócios), com CNPJ.

O que o BBP financia?

– Matérias-primas e mercadorias em geral para comercialização;

– Compra e conserto de equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas no empreendimento;

– Bens de informática;

– Publicação e divulgação do empreendimento;

– Compra de animais e insumos agrícolas;

– Veículos utilitários e motocicletas;

– Compra de animais com Nota Fiscal;

– Insumos e sementes: incluindo sêmen, embriões, ração, medicamentos, vacinas, fertilizantes e etc.;

– Preparação de solo, terraplanagem, topografia, agrimensor, mão de obra para o ciclo produtivo agrícola;

– Manutenção de tratores e implementos agrícolas;

– Aluguel para o empreendimento: de até 02 (dois) meses.

– Conta de consumo: crédito para pagamento de contas de água, gás, luz, telefone e internet do estabelecimento comercial.

– Encargos sociais: crédito para pagamento de folhas de pagamento, somente para empreendedores formais.

Requisitos necessários

– Desenvolver atividade produtiva (formal) no município;

– Ter faturamento bruto até R$360 mil ao ano;

– Não ter restrições cadastrais;

– Produtor rural com CNPJ Rural;

– Contrato de posse da área rural.

Mais informações

Endereço

Câmara Municipal (Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33, Vila Santa Luzia)

Horário

9h30 às 16h30

Telefones

(12) 3925-6572

(12) 3925-6603

WhatsApp: (12) 99716-2382

E-mail

saojosedoscampos@bancodopovo.sp.gov.br

Site

www.sjc.sp.gov.br/bancodopovopaulista

Os microcréditos podem ser pleiteados para compra de matérias-primas, capital de giro, compra e conserto de equipamentos, entre outras finalidades de apoio ao pequeno empresário – Foto: Lucas Cabral/PMSJC