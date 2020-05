Banco de Leite Humano do HM tem nova localização

O Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, mantido pela Prefeitura de São José dos Campos em parceria com a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), foi transferido para o Ambulatório da Mulher, para maior segurança dos envolvidos na doação de leite devido à pandemia do novo coronavírus.

As atividades continuam as mesmas: coleta, processamento e controle de qualidade de leite e posteriormente a sua distribuição; rota para a retirada do leite no domicílio das doadoras; ronda materna para orientação de puérperas em relação à amamentação e atendimento às mães com dificuldade de amamentação que procuram atendimento.

Dia Mundial de Doação

Nesta semana se comemora o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A data foi criada para incentivar a doação de leite materno, promover debates sobre o aleitamento materno e da doação deste material, além divulgar os bancos de leite de cada Estado e município, através de campanhas nacionais.

De acordo com a enfermeira clínica do Banco de Leite, Karen Mendes Borges, “a comemoração é uma oportunidade de sensibilizar as mães que amamentam sobre a importância da doação de leite humano e o quanto ela é benéfica aos bebês internados em UTI neonatal.”

A doadora Rosemary Cristina Rosa Luz Mauricio, 32 anos, moradora do residencial Galo Branco, tem uma filha de 8 meses, a Vivi, e doa seu leite materno desde novembro do ano passado. “Faço com muito amor a doação do leite. Desejo que muitos bebês possam crescer e ganhar peso para sair logo do hospital e ficar em casa com a família.”

“Sempre tive muito leite, desde o primeiro filho, mas na época não me informei bem sobre a doação. Mas quando fiquei grávida pela segunda vez, minha alma desejava doar e ajudar outros bebês. Penso nas mães que não têm e não conseguem produzir o leite devido a alguma circunstância, penso nos bebês prematuros”, afirma Rosemary.

Leites coletados pela doadora Rosemary / Foto: Rosemary Cristina Rosa Luz Mauricio/Divulgação

Referência

O banco de leite do HM, único de São José dos Campos, é referência para as UTIs neonatais do município e outras cidades da região, como Jacareí e Caçapava. Atende também a rede privada.

Além de entregar o kit para doação e coletar o leite na casa das doadoras, o banco de leite é responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O leite passa por uma seleção, classificação, processamento e controle de qualidade.

Para doar é preciso estar amamentando e ter leite excedente, ou seja, a mãe precisa amamentar o seu bebê primeiro e, só depois, tirar o excedente para a doação. A doadora realiza uma série de exames para garantir que pode doar.

Banco de Leite

O Banco de Leite atende na Rua Saigiro Nakamura, 540, na Vila Industrial, ao lado do HM, de segunda a sexta, das 8h às 17h. As interessadas em doar leite podem entrar em contato através do telefone (12) 3901-3507.

Estoque do banco de leite humano / Foto: Claudio Vieira/PMSJC