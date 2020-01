Ball, líder em embalagens sustentáveis de alumínio no mundo, anuncia mudança para São José dos Campos

A Ball Embalagens para Bebidas da América do Sul anuncia a mudança de seu escritório corporativo do Rio de Janeiro (RJ) para a cidade de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba (SP), até o segundo semestre de 2020. A decisão está sendo pautada na sustentabilidade do negócio e melhoria da qualidade de vida de seus funcionários.

A Companhia, que é líder em embalagens sustentáveis de alumínio no mundo, privilegiou indicadores como o alto Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da cidade, que é de 0,807; em uma escala que vai de 0 a 1. São José foi considerada o quarto melhor lugar do Brasil para se viver, segundo levantamento da consultoria Macroplan, dados de 2017. Sob a ótica do negócio, a localização deixa o escritório regional da empresa mais próximo de diversos clientes e da planta da Ball de Jacareí (SP), unidade que abriga o Can Experience – maior centro de design de latas do mundo, além de estar acerca de um dos aeroportos mais importantes do Brasil, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco Montoro.

São José dos Campos

Desde 2018, o centro de serviços compartilhados da Ball (Global Business Services) já está em São José dos Campos, com seus cerca de 100 funcionários. Com a mudança, as áreas de RH, Finanças, Comercial, Suprimentos, Logística e a Liderança Sênior, entre outras, passarão a localizar-se também na cidade.

Para aqueles em busca de oportunidades na nova sede da empresa, basta acessar a página da Ball Corporation no LinkedIn ou enviar o currículo para recrutamento.bpsa@ball.com

Ball

A Ball fornece soluções inovadoras e sustentáveis ​​de embalagens para clientes de bebidas e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços, principalmente para o governo dos EUA. A companhia e suas subsidiárias empregam 17.500 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US $ 11,6 bilhões em 2018. Na América do Sul a empresa conta com 10 fábricas no Brasil, uma no Chile, uma na Argentina e uma no Paraguai. Para mais informações, acesse www.ball.com e siga o Vá de Lata – movimento que conscientiza a população sobre as vantagens das latinhas – no Instagram e Facebook.