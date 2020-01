Baixe o aplicativo da Câmara e acompanhe o Legislativo no celular

Com o aplicativo da Câmara é possível consultar documentos, como requerimentos e projetos de lei, e acompanhar o andamento de processos.

A busca pode ser feita por tipo, autor, tema, situação (arquivado ou tramitando) ou, se souber, pelo número e ano. Também está disponível uma ferramenta de pesquisa da legislação municipal vigente.

No menu do app, o usuário tem acesso a informações sobre os vereadores e notícias do Legislativo, podendo compartilhar pelas redes sociais. E ainda pode ver a pauta e o resultado das votações e assistir à transmissão das sessões plenárias pela TV Câmara.

Além disso, o aplicativo disponibiliza links para o portal da transparência e perfis oficiais da instituição nas mídias sociais (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e Flickr).

A versão atualizada pode ser baixada gratuitamente tanto para smartphones que usam sistema Android quanto para iOS.

