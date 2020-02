Baile da Vogue: Nathalia Dill, Letícia Lima e mais personalidades vestiram Intimissimi na festa

Na noite de ontem, 7 de fevereiro, o Baile da Vogue ganhou um reforço especial com a presença do time de beldades da Intimissimi, que foi à festa com looks poderosos que evidenciavam a lingerie da marca italiana.

O squad foi composto pelas atrizes Nathalia Dill, Letícia Lima e Monique Bourscheid e pelas influencers Laura Fernandez, Cris Paladino e Mary Nuernberg, que apostaram em body, sutiã, calcinha, camisa e outras peças da Intimissimi, provando que lingerie faz a diferença em produções de gala também.

Fundada em 1996, a Intimissimi faz parte do tradicional grupo Calzedonia, com sede em Verona, Itália, e, desde sua criação é líder no mercado europeu de lingerie. Famosa pela alta qualidade de sua matéria prima e expertise em modelagem, a Intimissimi segue um estilo clássico, romântico e elegante, que conquistou milhares de fãs ao redor do mundo. Chegou ao Brasil em 2012 e de lá para cá não para de crescer. Atualmente, a Intimissimi está presente em 46 países, em mais de 1460 pontos de venda, sendo 69 deles no Brasil.

Squad Intimissimi: Mary Nuernberg, Monique Bourscheid, Nathalia Dill, Cris Paladino, Letícia Lima e Laura Fernandez-Foto: Renato Wrobel @renatowrobel

