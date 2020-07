Avon lança Batom Color Trend Matte Real com fórmula Hidramatte: efeito matte e hidratação juntos

Para contar essa novidade, a marca será patrocinadora do clipe “Toma” da cantora Luísa Sonza e fará um ensaio virtual para revelar os bastidores da vida de influenciadores

Avon Batom Color Trend Matte Real Avon Brasil

A família mais querida da internet cresceu: a Avon, marca reconhecida por democratizar a beleza e a mais comprada por minuto no Brasil*, lança o Batom Matte Real, com fórmula hidramatte – que garante hidratação aos lábios e efeito matte ao mesmo tempo. Primeiro, foi a vez do Pó Compacto Matte Real, que deixa o rosto sequinho o dia todo. Depois, a Base Matte Real conquistou o público com seu efeito matte, alta cobertura, resistência à água e fórmula amiga da pele. Agora, é a hora de uma nova paixão encontrar os fãs do batom matte.

É REAL OFICIAL que o acabamento matte pode ser hidratante sim! Com fórmula exclusiva, os compostos óleo de avocado, gergelim e alantoína, propriedades estimulantes que ajudam na renovação celular dos lábios, garantem o sucesso do novo queridinho. O Batom Color Trend Matte Real não resseca, pesa, acumula ou desbota nos lábios. Com cor intensa desde a primeira aplicação, garante até quatro horas duração sem retoque.

Para esta novidade, a Avon Color Trend busca reforçar o poder que a maquiagem – e especialmente um batom! – tem para transformar o dia e levantar a autoestima, especialmente naqueles dias difíceis em que ninguém quer ligar a câmera. E está tudo bem!

Avon Batom Color Trend Matte Real

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL PINK CHIC R$12,99

Avon Brasil

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL ROSA BELO R$12,99

Avon Brasil

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL VERMELHÃO R$12,99

Avon Brasil

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL VINHO REAL R$12,99

Avon Brasil

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL MARROM FINO R$12,99

Avon Brasil

AVON COLOR TREND BATOM MATTE REAL AQUELE NUDE R$12,99

Avon Brasil

CAMPANHA

Luísa Sonza

Ressignificando o conceito REAL OFICIAL, a campanha do Batom Color Trend Matte Real inclui duas ativações: o patrocínio ao clipe “Toma”, da cantora Luísa Sonza, inspirado nos anos 80 e com maquiagem Avon Color Trend assinada pelo maquiador Pedro Moreira, e um ensaio virtual, que mostrará o batom como protagonista e elemento indispensável para dar um up no look e no astral em tempos de quarentena. Produzidos pelo fotógrafo Mateus Aguiar, os cliques revelarão os bastidores do dia a dia atual das influenciadoras Sophia Abrahão, Ju Romano, Julia Rodrigues, Thamires Rangel e Thiessita. A ação também contará com um challenge no Tik Tok em parceria com Vini Freire, Maju Sanchez, Jéssica Dantas e Camila Loures.

Os batons estarão disponíveis por R$15,99 e com preço promocional de lançamento por R$ 12,99 com 6 cores supercampeãs: Marrom Fino, Vermelhão, Aquele Nude, Vinho Real, Rosa Belo e Pink Chic no site (https://www.avon.com.br/) e por meio das revendedoras da marca, que atualmente atendem seus clientes por meio da revista online.

Avon

A Avon, parte do grupo Natura &Co, é uma das maiores empresas de venda direta do mundo, presente em aproximadamente 50 países. No Brasil desde 1958, concentra no País a sua maior operação e força de vendas – mais de 1 milhão de revendedoras. Focada em construir vidas mais bonitas para todos, a Avon é mais que uma empresa de beleza: é um movimento global pelo empoderamento feminino, com seu modelo de negócios fundado na geração de oportunidades para as mulheres e na ampliação de suas habilidades empreendedoras. Seu portfólio diverso inclui produtos de beleza inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como Avon True, Color Trend, Mark, Renew, Advance Techniques, Avon Care e Avon Naturals. Além disso, seu catálogo oferece peças de vestuário, como a linha de lingerie Avon Signature, e itens para a casa, como Innovaware. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avoncompany.com

Família Color Trend Matte Real Avon Brasil

Siga a Avon:

Instagram: @AvonBrasil

Facebook: Avon

Twitter: @AvonBR

Pinterest: Avon Brasil