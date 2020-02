Avery Dennison acredita no futuro conectado e investe em nova fábrica no Brasil

A Avery Dennison está se preparando para o crescimento futuro da tecnologia de RFID, melhorando a eficiência dos processos e o relacionamento entre as marcas. Apenas alguns meses após assinar um acordo para a aquisição da divisão de transponders da multinacional Smartrac, a empresa anuncia a implantação da sua próxima fábrica de RFID (identificação por radiofrequência), a primeira no Brasil e a quinta no mundo. A nova fábrica será localizada em Vinhedo (SP) e sua inauguração deve acontecer em 2021.



Após a conclusão da aquisição da Smartrac, os negócios de RFID da Avery Dennison representarão uma plataforma global com mais de US$ 500 milhões em receita, oferecendo crescimento e lucratividade a longo prazo acima da média da empresa, através de um extenso portfólio de produtos.



A nova planta no Brasil fabricará uma ampla variedade de designs de inlays. A companhia tem parceria com as empresas Impinj e NXP para o desenvolvimento de etiquetas RFID de nível internacional e incorpora a mais recente tecnologia de chips em seus produtos. Em 2019, a Avery Dennison recebeu a certificação ARC de qualidade da Universidade de Auburn (http://rfid.auburn.edu/arcquality/), unindo-se à Smartrac como uma das duas únicas empresas certificadas globalmente. Além de todos os produtos estarem em conformidade com as normas e regulamentos globais do setor.



Como a maior fabricante de RFID UHF do mundo, a Avery Dennison oferece soluções para diversos setores da economia, desde o varejo de moda, beleza e alimentos, aos setores de saúde e aviação, entre outros. “Estamos muito orgulhosos em anunciar esse investimento no país, pois representa um passo importante para o crescimento da indústria 4.0 não só aqui, como também em toda a América do Sul. Tecnologia que, de forma comprovada, aumenta a precisão das informações relativas ao estoque, melhora a agilidade da cadeia de suprimentos e aumenta a visibilidade em todos os canais, além de possibilitar maior interação e engajamento com o consumidor”, afirma Ronaldo Mello, vice-presidente e gerente geral da Avery Dennison na América Latina. “Além do Brasil, a divisão de RFID da Avery Dennison possui uma fábrica no México, na América Latina”, acrescenta Mello.



Com tecnologia avançada para a produção de inlays de Identificação por Radiofrequência, a nova fábrica da Avery Dennison terá potencial para atender o crescimento do mercado, comprovado pelas recentes demandas por projetos em diversos segmentos, como as soluções fornecidas ao Grupo Boticário. “Acreditamos em um futuro em que todos os produtos terão identidade única e vida digitais com a habilidade de criar experiências de consumo mais ricas. Estamos comprometidos em desenvolver e expandir nosso negócio de Etiquetas Inteligentes para permitir essa visão em várias direções. Através de um sólido portfólio de soluções inteligentes de RFID, a nova unidade produtiva aumentará a velocidade e a entrega em toda a América do Sul, promovendo nossa visão de um mundo conectado”, disse Francisco Melo, vice-presidente e gerente geral de RFID da Avery Dennison.

Avery Dennison

Avery Dennison (NTSE: AVY) é uma empresa global de ciência em materiais, especializada no design e produção de uma grande variedade de materiais para rotulagem e funcionais. Os produtos da empresa são usados por grande parte das indústrias e incluem materiais autoadesivos, sensíveis à pressão, para rotulagem e aplicações para comunicação visual; fitas e outras soluções para aplicações industriais, médicas e varejo; etiquetas, rótulos e adereços para vestuário; além de soluções de identificação radiofrequência (RFID) para mercado de moda e outros. Com sede em Glendale, Califórnia, a empresa emprega aproximadamente 30.000 funcionários em mais de 50 países. As vendas reportadas em 2019 foram de 7,1 bilhões de dólares americanos. Saiba mais em www.averydennison.com.