Autoridades participam da Abertura do Connected Smart Cities e Mobility 2020

Durante a Cerimônia de Abertura do evento será divulgado o Ranking Connected Smart Cities 2020, mais importante estudo de cidades do país e que contempla os 673 municípios com mais de 50 mil habitantes. A Abertura conta com a participação de autoridades das esferas: federal, estadual e municipal e representantes de entidades e empresas nacionais e internacionais

Nesta terça (08 de setembro), das 15h às 19h30, acontece ao vivo a Cerimônia de Abertura do Connected Smart Cities e Mobility Digital Xperience 2020, mais tradicional e importante evento de cidades do país e que, nesta edição histórica, será realizado em formato 100% digital e por meio de plataforma dedicada. O evento segue nos dias 09 e 10, a partir das 09h, com o fórum, exposição de empresas e encontro de negócios. Inscrições em: http://evento.connectedsmartcities.com.br/inscricoes/

A Cerimônia de Abertura do evento contempla a divulgação do Ranking Connected Smart Cities 2020, estudo elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta, e que mapeia todos os 673 municípios com mais de 50 mil habitantes, com o objetivo de definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil. A programação contempla a participação de autoridades de várias regiões do país das esferas: federal, estadual e municipal (em formato ao vivo e gravado), representantes de entidades e de empresas nacionais e internacionais.

Participam da Abertura: por meio de vídeo: Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcos Pontes; representante do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro; prefeito de Porto alegre, Nelson Marchezan Júnior; prefeito de São Paulo, Bruno Covas; prefeito de Curitiba, Rafael Greca; prefeito de Campinas, Jonas Donizette; entre outros gestores públicos. No formato ao vivo: prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Junior; prefeito de Vitória, Luciano Rezende; prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa; assessora especial do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Regiane Relva Romano; representante do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); diretor de parcerias da Google Brasil, Newton Neto; gerente do Instituto Avon, Mafoane Odara; presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi.

Além: secretário Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade e presidente dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e do Plano Diretor de Porto Alegre, Germano Bremm; secretário municipal de Inovação e Tecnologia da prefeitura de São Paulo, Juan Quirós; secretária de desenvolvimento econômico, social e de turismo de Campinas, Alexandra Caprioli; responsável por Soluções e-city da Enel X Brasil, Carlos Eduardo Cardoso; diretor sênior de Relações Públicas e Governamentais da Huawei Brasil, Atílio Rulli; assessora técnica do projeto ANDUS (Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil) – GIZ Brasil, Sarah Habersack; diretor Comercial e Marketing e sócio da Urban Systems e do Connected Smart Cities, Willian Rigon; CEO da Urban Systems e sócio do Connected Smart Cities e Mobility, Thomaz Assumpção; CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, Paula Faria; entre outros participantes.

CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, Paula Faria

CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, Paula Faria, destaca que esta 6ª edição do evento nacional traz, no contexto mundial, os cases mais importantes de cidades inteligentes e reúne os principais atores do setor público e privado do mercado de cidades e mobilidade.

“Teremos 3 mil participantes, com destaque para o Fórum, que contempla mais de 300 palestrantes nacionais e internacionais, com 70 sessões distribuídas em 12 palcos virtuais simultâneos, somando 140 horas de conteúdo. Vamos debater com profundidade o futuro das cidades brasileiras, incluindo o contexto da Covid-19. É importante enfatizar que o momento em que estamos exigiu um novo formato para o evento e, nos últimos seis meses, trabalhamos e desenvolvemos uma plataforma exclusiva e dedicada ao evento, pois entendemos que, mais do que nunca, a pauta smart cities tem função fundamental para o setor público e privado. Nesse sentido, nos 3 dias da iniciativa, teremos conexão em tempo real com gestores de todos os estados do país”, disse.

RESUMO PROGRAMA DE ABERTURA DO CONNECTED SMART CITIES E MOBILITY DIGITAL XPERIENCE 2020 08 DE SETEMBRO DE 2020 (TERÇA-FEIRA)

15h00 às 15h05 | Boas-vindas Connected Smart Cities & Connected Smart Mobility

5h05 às 15h15 | Plano do Governo Federal para Cidades Inteligentes – Câmara para Cidades 4.0

15h15 às 15h25 | Plano do Governo Federal para Cidades Inteligentes – Carta Brasileira para Cidades Inteligentes

15h25 às 15h40 | Projeto Plus Codes – Google

15h40 às 15h45 | Inclusão e diversidade: pauta das cidades inteligentes

15h45 às 15h50 | Apresentação dos indicadores do 6º Ranking Connected Smart Cities

15h50 às 16h00 | Entrega dos troféus 10 primeiros lugares no Ranking Connected Smart Cities

16h00 às 18h00 | Bate-papo com prefeitos e representantes sobre Planejamento em Cidades Inteligentes

18h00 às 18h30 | Live Musical com o grupo As Valquírias

18h30 às 19h30 | Networking digital

Programação completa em: http://evento.connectedsmartcities.com.br/programacao-evento-nacional/

CONNECTED SMART CITIES E MOBILITY DIGITAL XPERIENCE 2020

A organização do evento desenvolveu sua própria plataforma digital dedicada ao novo formato, focada em proporcionar aos participantes uma experiência que se espelhará ao ambiente presencial, por meio de: trilhas simultâneas de conteúdo; Expo virtual- que permite a interação entre expositores e participantes; rodadas de negócios; networking com os participantes, entre outros diferenciais.

FÓRUM CSCM DX



O Fórum contará com a participação de especialistas nos temas abordados explorados no evento e apresenta experiências concretas de iniciativas realizadas em smart cities ao redor do mundo, contemplando os temas: Cidades Conectadas; Urbanismo Sustentável nas Cidades; Cidades Participativas e Engajadas; Cidades Empreendedoras; Cidades Humanas, Resilientes e Inclusivas; e Cidades Prósperas.

PRÊMIO CSC DX



O Prêmio Connected Smart Cities consiste em reconhecer e premiar negócios inovadores, que contribuam com a solução de problemas das cidades, de maneira a torná-las inteligentes. São duas categorias: negócios pré-operacionais e negócios em operação. A apresentação dos empreendedores do Prêmio 2020, acompanhamento dos insights da banca e o anúncio dos ganhadores, será transmitida ao vivo para os inscritos no evento e pelas redes sociais do CSCM, no dia 09 de setembro, a partir das 09h.

EXPO VIRTUAL CSCM DX



A Expo conta com os produtos e serviços para as cidades, por meio dos cases das empresas participantes e que serão expostos no estande virtual. Empresas participantes: Enel X; GIZ (empresa Alemã de Cooperação Internacional); Huawei; Siemens; Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC); EAV Networks; Exati Tecnologia; Liebherr; Marcopolo; Alstom; Egis; Heartland; HS Urbanismo; Hubse; Kido Dynamics; Bluspark; Evac Building; Fundação Ezute; Lemobs; Movisafe; Systra; Citelum; Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Movisafe; KPMG; Green4T; Urban Systems; Necta; Clube Cidades Sustentáveis; e Valgo.

O CSCM EM NÚMEROS

Na 6ª edição, o Connected Smart Cities e Mobility conta com um alcance de mais de 15 mil pessoas mensalmente, 9 mil participantes, 9.300 participantes, 1.200 reuniões nas Rodadas de Negócios, 500 marcas participantes, 250 painéis de discussão, 750 palestrantes, além de mais de 230 Apoiadores. O evento se destaca, ainda, pela ampla participação de prefeituras que, apenas em 2019, contou com a presença de aproximadamente 300 municípios.

Connected Smart Mobility Digital Xperience

Data: 08, 09 e 10 de setembro de 2020

Local: 100% digital

Mais informações: http://evento.connectedsmartcities.com.br

Programação: http://evento.connectedsmartcities.com.br/programacao-evento-nacional/Inscrições: http://evento.connectedsmartcities.com.br/inscricoes/

Imagens Connected Smart Cities e Mobility: http://www.flickr.com/photos/connectedsmartcities/albums

Organização: Necta (http://www.nectainova.com.br) e Urban Systems

Connected Smart Cities



O Connected Smart Cities, principal iniciativa do setor no Brasil e um dos maiores da América latina, é realizado pela Necta e a Urban Systems e envolve empresas, entidades e governos. O evento faz parte da Plataforma Connected Smart Cities, que tem por missão encontrar o DNA de inovação e melhorias para cidades mais inteligentes e conectadas umas com as outras, sejam elas pequenas ou megacidades.

Paula Faria_CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility-Foto:Divulgação

Ranking Connected Smart Cities: estudo desenvolvido pela Urban Systems, por meio de metodologia própria e exclusiva, em parceria com a Necta. Além de considerar os conceitos de cidades inteligentes, como tecnologia, meio ambiente e sustentabilidade, o Ranking considera conceito de conectividade, investimentos em saneamento, importância da educação na formação e reprodução dos potenciais das cidades e sustentabilidade econômica. Todos os indicadores do Ranking Connected Smart Cities 2019 estão disponíveis em:http://sators.rds.land/csc19_resultado_ranking