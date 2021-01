Audiência com o MP comprova eficiência do Arco da Inovação

Em uma audiência de conciliação realizada pela Justiça nesta terça-feira (26), entre a Prefeitura de São José dos Campos, a Defensoria Pública e o MP (Ministério Público), foi consolidado o resultado do laudo pericial que concluiu que a obra do Arco da Inovação, ponte estaiada construída na região oeste na cidade, foi a melhor solução de engenharia para resolver os problemas de congestionamentos que aconteciam na rotatória do Colinas antes da execução da obra.





Agora, após a confirmação da eficiência do projeto, o MP solicita à Prefeitura a comprovação da eficiência do sistema semafórico inteligente instalado na Avenida Rio Branco x Av. São João e na Avenida Cassiano Ricardo próximo a rotatória do Torii (jardim japonês). Nos próximos dias a Prefeitura deverá enviar os projetos e informações ao perito judicial comprovando a efetividade do sistema inteligente.



Arco da Inovação





Entregue no primeiro semestre de 2020, o Arco da Inovação que liga a avenida Jorge Zarur às avenidas São João e Cassiano Ricardo, e desafoga o trânsito no principal ponto de congestionamento da cidade, beneficiando motoristas e passageiros do transporte coletivo. Ao todo, mais de 60 mil trabalhadores passam pelo trecho em 1.246 viagens de ônibus todos os dias – antes da pademia.



Única no Brasil em arco e curva, o método de construção da obra foi mais eficaz e econômico, além de ser menos agressivo ao meio ambiente. Sob a ponte na rotatória do Colinas foram construídos dois viadutos (superior e inferior) em formato de X.



O complexo viário tem ainda uma ciclovia de 3,6 quilômetros de extensão, que liga a Avenida Linneu de Moura à passarela da via Dutra, interligando as regiões norte, centro e oeste à sul.

A obra permitiu ainda uma série de melhorias, entre elas a implantação de baia e abrigos de ônibus, o que dá mais e melhores opções de embarque e desembarque aos usuários do transporte público e a instalação de um moderno sistema semafórico inteligente que também contribui para uma melhor fluidez no trânsito, permitindo uma passagem mais rápida pela rotatória do Colinas.

Obra do Arco da Inovação desafoga o principal ponto de congestionamento da cidade – Foto: Claudio Vieira/PMSJC