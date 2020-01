Audi e Qualcomm vão conectar carros e estradas nos EUA

A Audi e a Qualcomm se uniram em uma parceria para utilizar a tecnologia de conectividade automotiva C-V2X nas estradas da Virgínia, nos Estados Unidos, a partir do segundo semestre de 2020. A iniciativa, que será feita em conjunto com o departamento de transportes do estado, visa oferecer comunicação sem fio entre veículos e a infraestrutura local a fim de melhorar a segurança dos veículos em rodovias e vias urbanas.





O sistema é utilizado para emitir diferentes tipos de avisos a partir do veículo. A tecnologia C-V2X prevê a comunicação do carro com tudo que está ao seu redor: com ela, é criada uma rede para perceber todos os agentes envolvidos no trânsito. Cada carro equipado com a tecnologia é capaz de gerar uma série de dados sobre a rua em que está circulando e compartilhar essa informação com outros veículos equipados com a mesa funcionalidade.





“Estamos empolgados com a nossa participação neste projeto, pois destaca as amplas vantagens sociais que a tecnologia está pronta para oferecer a curto prazo com muito mais por vir à medida que surgirem frotas cada vez maiores de veículos conectados”, enfatiza o diretor de serviços conectados da Audi nos EUA, Anupam Malhotra.





“A Qualcomm Technologies é pioneira em carro conectado com mais de 20 anos de experiência no fornecimento de sistemas telemáticos para veículos”, disse Jim Misener, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies.



No caso da Virgínia, a tecnologia será projetada para avisar sobre zonas de trabalho nas rodovias e a presença de profissionais de manutenção e construção nas vias, assegurando a integridade desses trabalhadores e dos veículos que por lá trafegam. Em vias arteriais, a tecnologia ajudará a emitir avisos sobre o tempo de abertura dos sinais de trânsito.

