Audi do Brasil doará monitores de respiradores para o Estado do Paraná

A Audi do Brasil doará ao Estado do Paraná 55 aparelhos responsáveis por monitorar importantes indicadores médicos de pacientes com covid-19. A doação, que faz parte dos compromissos firmados pela Audi com o Governo do Paraná, será feita para a Secretaria da Saúde e tem como objetivo aprimorar a estrutura de atendimento para pacientes afetados pelo novo coronavírus.

Os monitores são um dos componentes essenciais que complementam os respiradores utilizados no tratamento de pacientes com dificuldades de respiração. Eles são responsáveis por medir parâmetros como eletrocardiograma (ECG), oximetria, pressão não invasiva (PNI), respiração e temperatura nos pacientes. Com base nestas informações os profissionais de saúde conseguem acompanhar a evolução e a resposta aos tratamentos aplicados.

Audi do Brasil

De acordo com Johannes Roscheck “a situação provocada pelo novo coronavírus continua crítica no País, pois muitos brasileiros estão infectados e precisam do máximo de cuidado no tratamento. Temos uma parceria de longa data já com o Estado do Paraná, local onde instalamos nossa fábrica, e enxergamos esta iniciativa como uma forma de colaborar com o atendimento dos pacientes e o desenvolvimento do trabalho dos profissionais de saúde”.

Estado do Paraná

O protocolo firmado entre montadora e Governo do Paraná prevê o compromisso de reinvestimento anual, de parte dos benefícios recebidos, em ações sociais, educação e saúde no Estado. Além dos monitores, a Audi também doará um veículo para pesquisa e desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá e ainda estenderá sua parceria em apoio ao Hospital Pequeno Príncipe.

Hospital Pequeno Príncipe

A parceria da Audi do Brasil com o Hospital Pequeno Príncipe começou em 2018 com a construção de uma sala e estruturação de curso de simulação de videocirurgia pediátrica do Centro de Simulação Realística do hospital. Durante a pandemia, o centro simulou um leito de UTI para treinar profissionais de saúde e capacitou mais de 1.000 colaboradores que estão na linha de frente do combate ao vírus.

A extensão das ações com o hospital contempla a ampliação dos projetos de educação do Pequeno Príncipe por meio da aquisição de material didático, manutenção da plataforma educacional, simulador pediátrico interativo, simulador de punção venosa central com inserção periférica, dispositivos para atividades de meditação e poltronas infláveis para atividades de meditação e atenção plena.

O projeto beneficiará os colaboradores do Complexo Pequeno Príncipe e profissionais da rede pública de saúde de Curitiba interessados na formação disponibilizada pelo avançado Centro de Simulação e atender crianças e adolescentes que necessitarem destes recursos.

O Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, e o CEO e Presidente da Audi do Brasil, Johannes Roscheck, assinam documento que oficializou a doação-Foto:Rodrigo Felix Leal/Governo Paraná

Carrinhos elétricos

Em 2019 o Hospital Pequeno Príncipe também recebeu a doação de mini carrinhos elétricos da Audi. A ação social teve como objetivo amenizar o estresse e a ansiedade das crianças, muito comuns momentos antes de procedimentos cirúrgicos e exames. Os jovens atendidos podem usufruir dos brinquedos como meio de locomoção até salas de cirurgia, exames ou apenas se divertir nas áreas destinadas à recreação dos complexos hospitalares.