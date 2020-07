Atendimento do CadÚnico também será feito por telefone

Todos os 39 entrevistadores do CadÚnico (Cadastro Único) para programas sociais em São José dos Campos iniciarão, nesta terça-feira (28), o atendimento à população por meio de telefones exclusivos adquiridos pela Prefeitura para inclusão, coleta e atualização de dados.

Anteriormente, este serviço só era realizado presencialmente nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) espalhadas por toda a cidade. Agora, os munícipes ganham a possibilidade de se cadastrar e resolver pendências sem necessidade de sair de casa.

Com o investimento feito na implantação das linhas específicas para ligações simultâneas, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão aumentará significativamente a capacidade de atendimento, otimizando e agilizando a prestação dos serviços à comunidade em meio à pandemia da covid-19.

Além dos telefones do CadÚnico, os Cras continuarão disponibilizando ramais para outros atendimentos e serviços socioassistenciais.

Sem filas e aglomerações

As inscrições, coletas de dados e atualizações do CadÚnico por telefone ou por meio eletrônico foram autorizadas pelo Ministério da Cidadania conforme a portaria 368, publicada no último dia 29 de abril de 2020.

A nova legislação federal tem como principal finalidade evitar filas e aglomerações nos prédios públicos aumentando, assim, o isolamento social e reduzindo a propagação do novo Coronavirus.

A adesão às novas regras é mais uma medida adotada pela Prefeitura para ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

Mesmo com a quarentena, os Cras mantiveram as unidades abertas para atender os munícipes. Para proporcionar mais conforto e segurança à saúde dos atendidos e dos profissionais, as unidades também começaram a fazer atendimentos remotos por telefone.

CadÚnico

A base de dados do CadÚnico é utilizada para seleção de famílias para diversos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal.

É através do CadÚnico que as famílias têm acesso aos benefícios sociais (Bolsa família, BPC, Viva Leite, Minha Casa Minha Vida, tarifa social e auxílio emergencial, entre outros).

As atualizações devem ser feitas a qualquer tempo, sempre que houver qualquer alteração como, por exemplo, mudança de endereço ou de escola dos filhos, nascimentos, óbitos e mudança de emprego, entre outras situações.

Não havendo alteração, o responsável pelo cadastro deve comparecer ao Cras mais próximo de sua residência para realizar a atualização dos dados a cada 2 anos.

Cras (Centro de Referência de Assistência Social)

Confira as unidades e telefones dos Cras

Centro

Rua Humaitá, 484

CadÚnico: 3941-1539

Outros telefones: 3909-1050 | 3909-1053

Vista Verde

Rua Cidade de Washington, 113

CadÚnico: 3917-1440

Outro telefone: 3916-6129

Parque Nova Esperança

Avenida Carlos Alberto de Andrade Silva, 475

CadÚnico: 3941-3395

Outros telefones: 3907-2675 | 3922-4311

Eugênio de Melo

Rua Juvenal dos Santos, 15, Galo Branco

CadÚnico: 3941-1643

Outros telefones: 3905-2096 | 3905-2191

Parque Santa Rita

Praça Hélio Dias, 30

CadÚnico: 3916-4416

Outro telefone: 3911-7651

Dom Pedro 1º

Rua Edilson Sabino dos Santos, 181

CadÚnico: 3941-1619

Outros telefones: 3966-1790 | 3903-2892 | 3966-1990

Anhembi

Rua Serra do Roncador, 210

CadÚnico: 3933-6762

Alto da Ponte

Rua Alziro Lebrão

CadÚnico: 3922-5595

Outros telefones: 3922-6734 | 3922-5933

São Francisco Xavier

Vinculado à unidade do Alto da Ponte

Rua 15 de Novembro, 870, São Francisco Xavier

Telefones: 3926-1177 | 3926-1200

Cras Pernambucano

Avenida João Rodolfo Castelli, 4000

CadÚnico: 3923-6733

Cras Jardim Mariana 2

Avenida Mariana de Andrade, 92

CadÚnico: 3941-1660

Outros telefones: 3922-0096 | 3922-0644 | 3921-6836

Munícipes sendo atendidos no Cras do Alto da Ponte com todos os cuidados de saúde e higiene; em meio à pandemia da covid-19. Atendimento agora também por telefone. – Foto: Claudio Vieira/PMSJC