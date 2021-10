Associação dos Profissionais de Marketing Político é lançada na Câmara Municipal de São Paulo

Evento pode ser acompanhado pela internet e aconteceu das 13h às 16h

A Associação dos Profissionais de Marketing Político (APROMAP) foi lançada no dia 01/10, na Câmara Municipal de São Paulo em evento com a executiva nacional, coordenadores regionais e membros fundadores, que pode ser acompanhado pela internet.

Com o objetivo de conectar profissionais do setor, ser um espaço físico e virtual de debates e produção de conhecimento para fortalecer e expandir o marketing político brasileiro, a associação nasceu a partir de dois problemas presentes no mercado, a dificuldade de encontrar pessoas qualificadas e a falta de interlocução entre os profissionais atuantes para produção de conhecimento técnico na área.

Entre os participantes do evento estão Thiago Botelho, Presidente da associação, Luis Gustavo Campos, Vice-Presidente, Matheus Fernandes e Paulo Loiola, Coordenadores de Comunicação, W. Ricardo, Gerente de Comunicação, Lucas Amaral Gonçalves, Coordenador Jurídico, entre outros, que participaram de dois painéis, o primeiro com o tema “Eleições 2022: As mudanças e o que esperar das próximas eleições” e o segundo “O papel do marketing político em um mandato de sucesso”.

Marketing Político

A associação criou um portal intitulado Mercado de Trabalho, em que pessoas ligadas à comunicação política e empresas que prestam serviços na área, podem criar seus perfis, com o objetivo ser uma rede social da área de Marketing Político e os profissionais criarem relações entre si. O portal pode ser acessado pelo link https://mcapromap.com.br/.

Para se associar a APROMAP, os interessados precisam fazer um cadastro simples e gratuito pelo site https://apromap.com.br/, basta entrar na aba “associe-se” e preencher o formulário. Além dos profissionais de marketing político, também podem se associar cientistas políticos, advogados eleitoralistas, empresas de pesquisa, contadores e cientistas de dados com experiência na área.

APROMAP

A APROMAP tem como missão principal conectar profissionais do mercado, ser um espaço físico e virtual de debates e produção de conhecimento. Serão criados ambientes como área de membros, blog e eventos para que profissionais discutam o mercado, boas práticas e tendências.

Como expandir?

ATUAÇÃO EM REDE:

A APROMAP está baseada na ideia de rede, onde todos os associados deverão ser multiplicadores. Por meio de incentivo, orientação e aprovação, criar células estaduais e municipais.

Com mais associados abrindo espaços, tende-se a expandir o mercado do marketing político, o que acarretará o fomento da demanda por profissionais mais qualificados.

A comunicação política informa, conscientiza, mobiliza e transforma. Sem ela não há democracia de verdade, não há participação popular. A missão de cada um dos profissionais reunidos na APROMAP é proteger e fomentar a comunicação política ética e de qualidade.