ASSOCIAÇÃO COMERCIAL PROMOVE EVENTO PARA DIVULGAR CASES DE SUCESSO

Em comemoração ao Mês do Empreendedor, a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André, por meio da Academia de Negócios e Inovação, lançará no próximo dia 15 de outubro, às 18 horas, pelo canal do YouTube ACISASA, o novo programa ABC que dá certo, o qual se repetirá sempre na terceira quinta-feira de cada mês.

Presidente Pedro Cia Junior

De acordo com o superintendente da ACISA, Ademir Gasparetto, a finalidade deste novo programa é destacar a força do Grande ABC, a trajetória de sucesso do gestor e da empresa, além de apresentar as dificuldades, obstáculos e dicas comportamentais desses empreendedores. “Temos muitos exemplos de grandes empresários que ajudaram a levar sua marca regional para o patamar nacional e, até, internacional”, acrescenta o presidente Pedro Cia Junior.

Presidente do Conselho de Administração da Coop – Antonio José Monte

A estreia do ABC que dá certo ficará por conta do presidente do Conselho de Administração da Coop – Antonio José Monte, que abordará a história e desafios da maior cooperativa de consumo da América Latina, a qual está completando 66 anos de fundação.

Grupo Rhodia

Fundada por 292 empregados do Grupo Rhodia, que buscavam por melhores condições de abastecimento em Santo André, a então Cooperativa de Consumo dos Empregados das companhias Rhodia, Rhodiaceta e Valisère, hoje, simplesmente Coop, cresceu além do que os fundadores imaginavam, rompendo fronteiras. Atualmente, são 32 lojas de supermercado, espalhadas pelo ABC, São José dos Campos, Piracicaba, Sorocaba e Tatuí, 57 drogarias e 3 postos de combustíveis, além de figurar no ranking das 20 maiores empresas do varejo de alimentos no Brasil.

A Academia de Negócios e Inovação ACISA foi criada no final do mês de maio com a finalidade de levar conteúdo, consultorias e ferramentas para os empreendedores. Nesse período, já foram realizadas cinco palestras sobre temas da economia e do mundo corporativo, comandadas por renomados profissionais da área privada e acadêmica, além de 21 lives, que ressaltam a experiência e expertise dos diretores da Associação Comercial e convidados.

Os assuntos discutidos vão desde capacitação profissional, tecnologia e inovação, marketing digital até legalidade e tributação, cooperativismo, importância de fortalecimento do comércio dos bairros e segurança. Mais de 5,2 mil pessoas já foram impactadas com essas ações.

Academia de Negócios e Inovação ACISA

A Academia de Negócios e Inovação ACISA mantém parceria com conceituadas instituições, como Strong Esags, Observatório Econômico da USCS, Sebrae, UFABC Jr – Consultoria Especializada em Gestão Empresarial, Coalizão ABC Digital e CRA-SP Educa (Conselho de Administração do Estado de São Paulo).

ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André

Com mais de 4 mil associados e uma das associações comerciais mais antigas do Estado de São Paulo, com 82 anos de fundação, a ACISA está localizada na avenida XV de Novembro, 442 – Centro – Santo André, com estacionamento no local.