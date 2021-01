Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos encaminha ofício ao prefeito Felício Ramuth

A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos encaminhou, na terça-feira (19), um pedido formal ao prefeito Felício Ramuth solicitando a abertura de empresas na cidade, respeitando os protocolos sanitários.

No documento, a ACI entende que a decretação de fase vermelha foi feita com base na situação atual de aumento no contágio pelo novo coronavírus e pede, em nome de todo o segmento empresarial da cidade, que seja feita uma reavaliação de fechar as empresas não-essenciais, que estão sofrendo muito com o decreto.

Prefeito Felício Ramuth

A entidade sugere à Prefeitura que os negócios de todos os segmentos sejam abertos, respeitando os rigorosos protocolos sanitários já adotados na cidade, com a realização de uma ampla campanha de conscientização sobre a necessidade de manter tais medidas em vigor.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

Além do ofício, a ACI se reuniu com uma comissão de empresários para ouvir reivindicações sobre os impactos da Covid-19 no setor, com a presença do Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Alberto Marques.