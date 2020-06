ASSERJ homenageia os mais de 200 mil colaboradores de supermercados em Festival Solidário de Música inédito no Cristo Redentor

Associação de Supermercados do Rio realiza LIVE histórica em um dos pontos turísticos mais famosos do mundo para arrecadar cestas básicas na campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”

Evento, no alto do monumento, terá 3 horas de duração com participação de Preta Gil, Padre Omar e outros

Cristo Redentor

Pela primeira vez na história, o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, receberá no dia 13 de junho, sábado, um Festival Solidário de Música inédito e virtual realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) com o propósito de homenagear os colaboradores do setor supermercadista e arrecadar alimentos para a campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”.

Preta Gil

A cantora e compositora Preta Gil fará uma apresentação musical dos maiores sucessos da música popular brasileira em um clima descontraído na transmissão ao vivo, com um dos cenários mais icônicos do Brasil ao fundo.

Além disso, o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, e o reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado, Padre Omar, farão um talkshow com homenagens aos trabalhadores desse setor essencial para a sociedade. O Padre também cantará algumas músicas em conjunto com o artista sambista Gabrielzinho do Irajá. Outras surpresas estão sendo preparadas e serão reveladas de forma inédita para o público durante a LIVE.

Para deixar o momento ainda mais impactante, a ASSERJ fará também uma projeção de luzes no Cristo Redentor homenageando os mais de 200 mil colaboradores diretos do setor supermercadista do Estado do Rio de Janeiro que estão diariamente na linha de frente durante a pandemia do novo coronavírus, garantindo o abastecimento pleno da população.

PRETA GIL

ASSERJ

Segundo o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, esse será um momento histórico que ficará marcado pra sempre na memória de todos como a LIVE do ano, e com certeza fará diferença na vida de milhares de pessoas.

“Estávamos pensando em mais uma ação que homenageasse os trabalhadores incansáveis do setor supermercadista, mas que dessa vez trouxesse também benefícios sociais para a sociedade. Conversamos com o Padre Omar, que abraçou a ideia com a gente, e não tivemos dúvidas. É tempo de exercitar cada vez mais a empatia e a solidariedade, e poder fazer isso aos pés desse monumento que é o principal símbolo da Cidade Maravilhosa não tem preço, ainda mais sendo a primeira vez que ele recebe um evento como esse”, afirma Queiróz.

“Cristo Redentor, Eu Quero Doar”

“O Cristo Redentor integra-se, de maneira inédita, à rede supermercadista, através da ASSERJ, para evidenciar que juntos podemos minimizar os impactos negativos dessa pandemia, ampliando a consciência solidária em vista do bem comum”, destaca Padre Omar.

COMO DOAR

O Festival Solidário de Música é em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, e todo valor arrecadado irá direto para a conta bancária do Santuário Cristo Redentor. A doação será feita pela Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, que administra o monumento.

Festival Solidário de Música

As contribuições poderão ser feitas com cartão de crédito, durante a transmissão ao vivo via QR Code, podendo a pessoa física ou a empresa escolher o valor que irá doar. Além disso, os supermercadistas associados da ASSERJ, bem como as indústrias e empresas parceiras, terão um canal prévio direto com a Associação para realizar as doações antes mesmo do evento.

Os alimentos doados serão entregues à famílias em situação de vulnerabilidade social e a instituições sociais com as quais a Fundação Cristo Eu Quero Doar trabalha, como o Asilo Socorrinho, a Toca de Assis, as Irmãs Missionárias da Caridade, a Fraternidade O Caminho, a Escola Especial Municipal Marly Fróes Peixoto, a Comunidade Católica Maranathá, a Associação Solidários Amigos de Betânia e a Congregação Mariana do Hospital Colônia de Curupaiti, entre outras.

A live será transmitida no Facebook e canal do Youtube da Associação, e no Facebook e canal do Youtube do reitor do santuário, Padre Omar, com previsão de três horas de duração, iniciando às 17h.

Por conta das medidas de isolamento, a ação não terá a presença de público, com rígido controle de padrões de higiene e respeitará o distanciamento entre as pessoas presentes.

Live beneficente no Santuário Cristo Redentor

Data: 13 de junho de 2020

Horário: Das 17h às 20h

Transmissão: Facebook e canal do Youtube da ASSERJ: http://www.facebook.com/asserjsupermercadosyoutube.com/tvasserj

Facebook e canal do YouTube do Padre Omar: http://www.facebook.com/padreomaroficial/youtube.com/padreomar