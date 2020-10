ASAS Music, a nova gravadora que promete movimentar o mercado fonográfico

Chega ao mercado fonográfico a nova gravadora “ASAS Music” em um projeto que nasceu no coração do produtor artístico Dih Markss com o propósito de levar a palavra a todo lugar através da música.

Asas simbolizam a liberdade, a inspiração, o espírito, a alma, o céu, o divino, assim como a música que ao alçar voo, nos transporta até o sagrado, o mais alto dos céus.

E é essa a missão da gravadora: tocar pessoas, dar a elas “asas” para alcançar o sagrado, mudar histórias através da música.

Dih Markss, CEO da ASAS Music, que já trabalhou com grandes nomes da música, explica como nasceu o desejo de criar a gravadora:

“Após um período difícil de depressão que enfrentei, eu queria fazer algo mais, sempre trabalhei no mercado fonográfico e queria fazer mais para alcançar pessoas através da música e do evangelho, que é o foco da nossa gravadora, a música cristã.

Detectei uma lacuna no mercado para artistas que não conseguem uma oportunidade nas gravadoras e não deslancham na internet mesmo com muito talento, e também a ausência de uma empresa que tenha uma visão maior na produção de conteúdo.

Somos uma alternativa que fica entre as grandes gravadoras e as agregadoras, uma nova opção para o mercado do entretenimento, que não irá se preocupar somente com a produção musical do artista mas de todo o seu conteúdo”

ASAS é música para mudar histórias, pensando nisso surge junto com a ASAS Music o Projeto Aloés que nasceu do amor a arte da música e do desejo da solidariedade. De olhar para o outro com compaixão e amor, usando a arte como mote para amparar o coração, o corpo e a alma

A característica da ASAS Music será o foco no mercado digital, preparando o artista para todos os desafios.

A gravadora fará uma Live Show, em 26 de outubro, para o start de suas atividades, apresentação do Cast com seus novos projetos e o lançamento do Projeto Aloés.

A live será realizada no Estúdio Eiffel em Santo André com apresentações do cantor Anderson Malta, da cantora Karen Dias e da banda Sevenplan.

O Projeto Aloés disponibilizará, na live, um telefone onde as pessoas poderão entrar em contato para ajuda espiritual e orações.

“ASAS Music”

Saiba mais sobre o Cast da ASAS Music:

Anderson Malta: cantor, compositor e multi-instrumentista

Profissionalmente canta desde os 15 anos, faz parte do louvor de um grande ministério em São Paulo e está lançando seu primeiro projeto solo “Céu na Terra” que traz uma mistura de influências e estilos com um gosto bem refinado.

O EP terá cinco canções, das quais duas já foram lançadas “Sinta Ele Aí” e “Seguro Estou” e neste mês de outubro será lançada a canção “Vaso Novo”.

Karen Dias: cantora e compositora

A soprano canta desde criança, faz parte do Coral Kades, já fez back vocal para diversos artistas e na ASAS alçará seu primeiro voo solo.

Influenciada pelo pop e soul prepara seu primeiro EP “Parecido Contigo” que virá com cinco faixas e será lançada em outubro a primeira canção “Parecido Contigo” que dá titulo ao EP.

Sevenplan

A banda de rock nasceu em 2018 e é formada por Flavio Souza (tecladista e guitarrista), Júnior Aquile (voz e violão) e Weslley Nascimento (baterista).

O primeiro single “Creio” foi lançado em 2018, no ano seguinte a banda lançou o primeiro EP “A luz que veio ao mundo” com oito canções: “Não desista de me esperar”, “Enquanto há tempo” feat de PG, referência no rock cristão. “A Luz que veio ao mundo”, “O que tens nas mãos”, “Certamente”, “Autor da Nossa História” e “A Tua Graça”. Os oito singles, todos autorais, contam com videoclipes disponíveis no canal da banda no Youtube.

Em 2020, uma banda já lançou “Verbo de Deus” feat Juninho Afram, “Qual é o preço”, “Voice of Life”, “Arrependimento de Pedro” e prepara novo single “Plano Perfeito” para este mês de outubro.

A nova gravadora ASAS Music promete movimentar o mercado da música cristã.

Live Show Asas Music

26 de outubro – 20h

Youtube/AsasMusic