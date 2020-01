As 7 principais novidades tecnológicas apresentadas na CES2020

Mais de 4.500 empresas levaram seus produtos e inovações para o maior evento de eletrônicos de consumo do mundo

CES 2020

Mais de 175 mil pessoas acompanharam o CES 2020, o maior evento de eletrônicos de consumo do mundo, realizado em Las Vegas, em janeiro. Cerca de 4.500 empresas levaram suas novidades e tendências, que passaram pelo segmento de casas inteligentes e computadores dobráveis até “carne de porco impossível” e cidade sem motoristas.

Confira as 7 principais novidades apresentadas na CES 2020:

1 – “Carne de porco impossível”

A Impossible Foods, responsável pela “carne impossível”, que simula o sabor e textura de carne bovina com produtos à base de plantas, apresentou a “carne de porco impossível”. Visando diminuir o impacto causado pelo consumo de carne animal, a empresa lançou sua versão ecológica da carne mais consumida do mundo. A carne de porco é uma ampla preferência na Ásia, cuja população é de 4.4 bilhões.

2 – Smart Homes

Continuamente em ascensão, o mercado de Smart Homes recebeu novidades na CES 2020. Em sua estreia na feira, a Nice, líder global em automação residencial e segurança eletrônica, apresentou quatro novas soluções inovadoras para casas inteligentes: o ecossistema Yubii traz automação residencial inteligente e controle pelo smartphone através do MyNiceApp, sendo possível controlar iluminação, persianas, venezianas, toldos e portões, que podem ser facilmente integrados aos assistentes virtuais Google Home e Amazon Alexa. O é o primeiro sistema de segurança residencial completo no conceito “DIY” (faça você mesmo) que pode ser usado como uma solução independente ou integrado aos sistemas de segurança residencial existentes.

3 – Cidade sem motoristas

A Toyota revelou a Woven City, um protótipo de comunidade futurista que será construída perto do Monte Fuji, no Japão. Os carros serão movidos a hidrogênio e não terão motoristas, tendo direção automática. A ideia é imaginar o local com modos de transportes sustentáveis como base. A Woven City também será repleta de robôs, soluções de casas inteligentes e outras formas de mobilidade urbana.

4 – Iluminação inteligente

Inovação também representa design e conforto. Líder mundial em iluminação, a Signify apresentou luzes tanto para ambiente internos quanto externos. As externas incluem luminárias de parede e luzes de caminho, cada uma com a capacidade de exibir 16 milhões de cores e 50.000 tons de luz branca. A Signify anunciou também uma nova seleção de baixa tensão de luzes externas, e uma atualização da Play HDMI Sync Box, disponível em breve, que contará com a funcionalidade de controle de voz, oferecendo suporte a Alexa, da Amazon, Siri, da Apple e Assistente Google.

5 – Cidade Inteligente

A FLIR aproveitou a CES 2020 para anunciar a FLIR CITY, um ecossistema que unifica soluções de detecção inteligente, inteligência artificial e nuvem da empresa para ajudar as cidades a se tornarem mais seguras, inteligentes e conectadas. Vários de seus produtos e soluções atuais, como câmeras termográficas que podem detectar picos de calor e vazamento para antever incêndios, por exemplo, e sensores de tráfego, dão suporte aos aspectos de segurança pública nas cidades, como tráfego, segurança e socorristas, permitindo suporte inteligente e operações com base em dados para melhor lidar com situações de risco.

A empresa também apresentou seu veículo de teste comercial com várias câmeras térmicas do kit automotivo para desenvolvedores. O carro demonstra os recursos de integração de câmeras térmicas com radar, LIDAR e câmeras visíveis encontradas atualmente em veículos de teste autônomos.

6 – Hologramas

Hologramas não são mais algo visto apenas em filmes futuristas. A HYPERVSN faz com que seja possível visualizar hologramas sem o uso de nenhum equipamento vestível, através de um conjunto de produtos de software e hardware conectados que exibem gráficos 3D. O visual holográfico parece estar flutuando no ar, e a biblioteca de hologramas é gerenciada por meio de sua plataforma de nuvem.

7 – Propagandas

Tão importante quanto novidades tecnológicas e seus benefícios para a sociedade é fazer com que estas recebam a atenção do consumidor, criando assim interesse público naquele produto. Adam Singolda, CEO e fundador da Taboola, plataforma líder em recomendação de conteúdo, compartilhou sua visão sobre o futuro das propagandas em um painel do CES.

“Se você me perguntasse se eu preferiria o instagram com ou sem anúncios, eu escolheria com. Eu clico nesses anúncios e compro esses produtos. Eles me mostram novos produtos e serviços que eu não sabia que existiam. A tendência não é que os anúncios não sejam vistos como ruins, e sim que a publicidade, quanto mais relevante para o consumidor, seja vista como boa”, explicou.