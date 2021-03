Artistas e produtores discutem desafios para acessibilidade pela Internet neste sábado

Espetáculos e produções da MAC ficarão disponíveis para exibição pelo site oficial até o final do evento, no dia 20

Já está rolando pela internet as atrações da Mostra de Artes e Acessibilidade, a MAC, de São José dos Campos. Produzida com recursos da Lei Aldir Blanc, de emergência para o setor cultural, a MAC pretende abrir caminho para aprofundar o debate em torno da acessibilidade comunicacional nas produções artísticas pela internet. Para isso, será realizado no próximo sábado, dia 20, às 20h, o bate-papo #InclusãoCulturalJá – Desafios para Acessibilidade nas Produções Artísticas pela Internet.

O evento será realizado ao vivo pelo canal GTI Grupo Teatro do Imprevisto, no YouTube, proponente da MAC, logo após a exibição da última atração artística, o solo de palhaçaria “Birita Procura-Se”. Estarão presentes representantes dos grupos participantes da MAC, profissionais de acessibilidade comunicacional, como Luciane Molina e Lígia Ribeiro, de audiodescrição, além de Marta Paiva, de LIBRAS. Elas contarão ao público como foram os trabalhos de tradução e interpretação aplicados nas produções reunidas pela MAC para oferta ao público PCD, em seções exclusivas no site do evento.

Pioneirismo

Outra presença confirmada é a de Jussara Alvarenga, coordenadora de eventos, e Diego Bernardo, ator e contador de histórias surdo, ambos da Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo, de São José dos Campos, a atriz Caren Ruaro, diretora do solo teatral “Memórias Perdidas – A noite que se aproxima”, de Simone Sobreda e Cia. da Entropia, falará também sobre a experiência de ter participado da montagem de uma adaptação do clássico Romeu e Julieta, de William Shakespeare, para LIBRAS, no ano 2000, pela Cia. de Teatro Sem Máscaras, numa época em que a adoção de recursos de acessibilidade ainda não fazia parte dos editais de cultura.

Para o produtor-curador, Ricardo Salem, eventos como a MAC, além de contribuir para a democratização do acesso às produções e eventos artísticos da cidade para o público PCD, “a idéia é quebrar a resistência da classe artística em não incluir recursos de acessibilidade em seus trabalhos, seja por falta de conhecimento, por custo ou por acreditar que acessibilidade seja um recurso dispensável que destoa a linguagem artística em questão”.

A própria fala de Ricardo traduz bem o ambiente de idéias, sugestões e análises que se deseja fomentar em torno do tema da inclusão cultural, já que deve estar presente boa parte dos produtores e gestores de grupos que pleiteiam e conquistam verbas públicas para suas produções. O bate-papo #InclusãoCulturalJá – Desafios para Acessibilidade será aberto a todos os interessados, terá interpretação em LIBRAS e os participantes convidados serão estimulados a iniciarem suas falas como uma audiodescrição de si mesmos.

Mostra de Artes e Acessibilidade

– Para acessar a programação da MAC:

www.mostradearteacessibilidade.com.br

– Para participar do bate-papo #InclusãoCulturalJá – Desafios para Acessibilidade:

https://www.youtube.com/user/ProducaoGTI

