Artistas da região movimentam a cena cultural através de plataformas digitais

Projeto “Segunda dos Saberes” realiza lives semanais com artistas e fomentadores culturais da região pelo mês de agosto e setembro

Realizadores do Festival Internacional de Teatro de Sombras potencializam o contato entre público e artistas em tempos de distanciamento social através do projeto “Segunda dos Saberes”. Em encontro com grandes nomes da construção cultural da região, o projeto propõe conversas entre artistas e público em Lives semanais ao longo do mês de agosto e setembro. Com acesso livre e gratuito em plataforma digital, o diálogo promovido pela Cia. Quase Cinema tem o intuito de aprofundar o debate com diferentes campos do conhecimento, especialmente das áreas da cultura, das artes e da educação.

“Segunda dos Saberes”

“Segunda dos Saberes” é uma proposta que nasce em meio ao distanciamento social e dentro do FIS – Festival Internacional de Teatro de Sombras. Os diretores Ronaldo Robles e Silvia Godoy da Quase Cinema Produtora levam ao público uma nova alternativa de conexão cultural, impulsionados por seu desejo, e missão, de fomentar, descentralizar, democratizar e difundir os bens culturais e artísticos na região. Em vista do contexto e necessidades do agora, as redes sociais são o local onde não apenas as pessoas estão se encontrando e se comunicando, mas também onde o cenário artístico e cultural pode se encontrar com seu público. A partir de plataformas digitais, o que antes era palco, rua e presença, agora encontra sua relação e sua proximidade com o público através das telas de dispositivos e da conexão pelo digital, a arte na mão de quem à procura.

A Cia, assim como o Festival, e todos estes movimentadores culturais, buscam e propõem formas e formatos em plataformas digitais, e redes sociais. Para falar de arte, cultura e cidadania, o projeto “Segunda dos Saberes” tem as portas abertas para uma conversa com o diretor Ronaldo Robles que será apresentador/mediador destes encontros dos saberes, todas as segundas-feiras às 19h. Nossa conversa semanal recebe personalidades de diferentes campos do saber que através de seus trabalhos semeiam coisas boas em nossa região.

“Entendemos como cultural um conceito antropológico onde o homem é protagonista na criação de novas formas de vida a partir do conhecimento que adquire na família, comunidade e meio ambiente.”, afirma Ronaldo, que é também um dos fundadores da Cia Quase Cinema. “Será sempre um rico aprendizado, nosso diálogo terá espaço para o público enviar suas perguntas e participar da nossa conversa.”

As Lives “Segunda dos Saberes” se iniciaram no dia 17 de agosto e continuam até o final de setembro através do YouTube e são parte do FIS – Festival Internacional de Teatro de Sombras 2020, um projeto contemplado pelo ProAc Festivais/2019. O Festival é um movimento cultural existente desde 2014, que acontece em cidades do Vale do Paraíba como Taubaté, São Luiz do Paraitinga, Jacareí entre outras, e neste ano mantém sua presença na programação artística da região, se moldando em formato digital pela primeira vez.

Festival Internacional de Teatro de Sombras





As Lives “Segunda dos Saberes” estarão disponíveis de maneira aberta e gratuita no

Canal do YouTube do FIS Teatro de Sombras.



Link de acesso: http://www.tinyurl.com/festivalteatrodesombras



DATAS e CONVIDADOS:



24 de agosto, segunda-feira, às 19h

GRUPO PARANGA com NEGÃO, RENATA e LIA MARQUES



31 de agosto, segunda-feira, às 19h

THATY (ESCOLA DE DANÇA ELOO) e JEFFERSON MACHADO (ESCOLA FÊGO CAMARGO)



07 de setembro, segunda-feira, às 19h

ALCEMIR PALMA



14 de setembro segunda-feira, às 19h

CECÍLIA MILITÃO e “BINHO” FÁBIO PERINOTTO



21 de setembro segunda-feira, às 19h

MARA NOVELLO GERBELLI e LOLA



28 de setembro segunda-feira, às 19h

CLÁUDIO MENDEL e JACQUELINE BAUMGRATZ

