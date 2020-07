Artistas brasileiros se unem em campanha pelo uso de máscaras

Campanha #AmorÀVida foi idealizada pela atriz Fernanda Montenegro e Andrucha Waddington com o objetivo de conscientizar a população em meio a pandemia do novo coronavírus

#AmorÀVida

A produtora Conspiração lançou no domingo (5) a campanha digital #AmorÀVida ao lado de personalidades como Gilberto Gil, Luciano Huck, Ailton Krenak, Emicida, Babu Santana, Cauã Raymond, Duda Beat, Caetano Veloso, Lulu Santos e Regina Casé. Idealizada pela atriz Fernanda Montenegro e dirigida pelo cineasta Andrucha Waddington, a campanha digital incentiva o uso de máscaras, uma das maneiras mais simples de ajudar a impedir a propagação do novo coronavírus.

O projeto foi criado em 24 horas, após serem observadas aglomerações no primeiro dia da reabertura parcial dos estabelecimentos comerciais do Rio de Janeiro, desrespeitando o distanciamento social. Quase 100 artistas e personalidades brasileiras se engajaram na campanha, enviando seus recados. Você pode assistir e compartilhar o vídeo completo nos links abaixo:

Vídeo no Instagram

– Vídeo no Vimeo

Conspiração

A Conspiração é a produtora independente brasileira mais indicada ao Emmy Internacional. Vencedora do maior prêmio da TV mundial com A Mulher Invisível (Melhor Comédia) é também realizadora de séries como Sob Pressão (TV Globo), Magnífica 70 (HBO), 1 Contra Todos (Fox). No cinema, participou dos festivais de Cannes, Berlim, Veneza, Toronto e foi responsável pelos blockbusters brasileiros Vai Que Cola, Eu Tu Eles e 2 Filhos de Francisco – indicação oficial do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.

