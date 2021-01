ARTESP e concessionárias se mobilizam na Campanha Janeiro Roxo para incentivar conscientização sobre Hanseníase

Com o objetivo de incentivar a conscientização sobre a Hanseníase, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, com o apoio das 20 concessionárias que administram as rodovias paulistas, participa da campanha Janeiro Roxo. A iniciativa é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH) para conscientizar a população sobre a importância de se informar em relação à doença e procurar ajuda quando necessário.

Hanseníase

As ações de conscientização do Janeiro Roxo começam nesta segunda-feira (18) e vão até o dia 31 de janeiro. Desde então, as concessionárias exibem nos 392 painéis eletrônicos – distribuídos ao longo dos 11,2 mil quilômetros de rodovias concessionadas – as seguintes mensagens da campanha:

“Todos contra a Hanseníase”

“Hanseníase tem cura”

A ação tem o objetivo de conscientizar a população para que busque informações sobre os sinais e sintomas da doença, que tem cura, mas se não diagnosticada e tratada a tempo, pode provocar sequelas irreversíveis.

“Começamos o ano de 2021 nos preocupando com a saúde de nossos motoristas. Colocamos frases curtas e de impacto nas rodovias sob concessão para que se saiba mais sobre essa doença e se procure ajuda médica. Prezar pela segurança do nosso usuário também é se preocupar com a saúde dele”, conta o diretor geral da ARTESP, Milton Persoli.

Além dos painéis eletrônicos, as redes sociais da Agência estarão informando sobre o assunto e haverá uma palestra online com o presidente da SBH, Cláudio Guedes Salgado para funcionários e concessionárias.



“É uma doença que caiu na invisibilidade. Muitas pessoas convivem durante anos com isso sem conhecer os sintomas. Por isso, precisamos multiplicar as informações e evitar um diagnóstico tardio, no estágio avançado da doença”, explica Claudio Guedes Salgado, presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia.

Sociedade Brasileira de Hansenologia

Para mais informações sobre a Hanseníase, acesse:

http://www.sbhansenologia.org.br/

Janeiro Roxo

A campanha nacional “Todos Contra a Hanseníase” acontece durante todo o ano, mas é reforçada em janeiro desde 2016, quando o Ministério da Saúde oficializou o mês e adotou a cor roxa para ações de conscientização sobre a doença.

ARTESP

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,2 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 31% da malha estadual, abrangendo 283 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de cinco aeroportos regionais.