Arquitetos e urbanistas de São José dos Campos terão cursos gratuitos oferecidos pelo CAU/SP e BitSocial

A BitSocial, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAU-SP, desenvolveu um calendário semestral de capacitações gratuitas para profissionais de Arquitetura e Urbanismo em várias cidades do interior de São Paulo. São conteúdos que tem como objetivo agregar conhecimento e melhorar os resultados do negócio dos profissionais da área. As aulas serão online e o conteúdo híbrido, sendo parte realizado virtualmente e o restante em modo presencial, com data futura.

Arquitetos e urbanistas de São José dos Campos

No dia 30 de setembro, acontece em São José dos Campos a capacitação sobre Valorização da Arquitetura e Urbanismo debatendo o tema: “Vidas Abundantes, mas Solitárias. O papel da Arquitetura e Urbanismo nas Relações Humanas” que vai falar sobre como a arquitetura e urbanismo podem influenciar positivamente na construção de laços afetivos.

Arquitetura & Urbanismo

Debater esta temática tem muita relevância para a arquitetura e urbanismo pois, olha para o posicionamento presente e futuro da profissão do Arquiteto e Urbanista, considerando as tendências globais (mega trends) que já estão em curso, neste caso, mais especificamente, a reflexão sobre o papel da arquitetura e urbanismo nas relações interpessoais nesta nova era.

No dia 08 de outubro, acontece na cidade o curso sobre empreendedorismo com o tema: “Reinvenção do seu modelo de negócio. Do que profissionais e negócios do futuro são feitos?” Esta capacitação tem como objetivo ensinar técnicas, metodologias e uma nova maneira de pensar o negócio. Diante de um momento global de aceleradas transformações e a obtenção de uma visão mais ampla sobre os movimentos que tem acontecido quanto ao posicionamento e estratégia de novos negócios reinventar o modelo de negócios tem sido essencial.

Entre os assuntos que serão abordados estão, gerenciamento e previsão de crises, análise do produto, proposta de valor, análise do cliente, da concorrência, canais de marketing, canais de vendas, canais de distribuição, recursos e estrutura de custos entre outros.

CAU/SP & BIT Social

Todos os cursos de capacitação são gratuitos e oferecidos por meio da parceria concretizada entre o CAU/SP e BIT Social. As capacitações são exclusivas para inscritos no CAU/SP, mediante preenchimento do número de registro válido na inscrição e apresentação para acesso ao evento. Os links para as inscrições nos cursos estão disponíveis no site: www.maisconhecimento.arq.br