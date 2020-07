Aprendizagens e descobertas da quarentena estão na campanha do Boticário para o Dia dos Pais

Assinado pela AlmapBBDO, filme traz um exemplo de como a rotina do isolamento renovou os papéis dentro de casa

O momento inédito em que vivemos traz uma infinidade de novas experiências, aprendizagens e descobertas. A lista é extensa e fica muito dificil classificar qual a mais importante, definitiva ou inédita. Mas as mudanças que ocorrem dentro de casa, certamente, estão entre as mais desafiadoras e – por quê não? – encantadoras.

Dia dos Pais do Boticário

Atento a esse movimento, a campanha do Dia dos Pais do Boticário pinçou o aspecto mais lúdico dessa convivência familiar intensificada pela crise de saúde pública: como uma criança vê a presença mais intensa do pai no dia a dia. E é dessa forma que a marca homenageia todos que assumiram novos papéis com suas famílias e tiveram de se reinventar durante os últimos meses de isolamento social.

AlmapBBDO

Criado pela AlmapBBDO, o filme, com versões de 60” e 30”, mostra a rotina de uma família, em especial a interação carinhosa do pai com uma garotinha. A menina o vê como personagem lúdico, um novo morador que apareceu nos últimos meses.

Os dois aprontam todas dentro de casa – brincam de amarelinha, pega-pega, pique-esconde, em uma relação muito divertida. O tempo todo, cada um está descobrindo algo novo no outro, o que faz com que a filha deseje que esse “novo morador” fique para sempre. Com uma mensagem de muito amor, o comercial encerra: “já que nada vai ser igual, que seja melhor”.

O Boticário

“Neste período, os pais tiveram que reinventar a relação com os filhos dentro de casa. E, com isso, os filhos também passaram a enxergar os pais de uma maneira diferente. É isso que tentamos retratar nesta campanha, de um jeito mágico e leve, como eu acho que o mundo anda precisando”, comenta Pernil, diretor de criação executivo da AlmapBBDO.

Link do vídeo: https://youtu.be/Mjl8zrAiCIs

