App Meu SEBRAE a conexão entre empreendedores de todo o Brasil

Por conta da crise do coronavírus muitos empreendedores têm procurado ampliar o networking para buscar alternativas e oportunidades de negócios. Já disponível para baixar, gratuitamente, o aplicativo Meu SEBRAE auxilia nesta conexão, no Brasil. Além disso, o app, em virtude do isolamento, se coloca como um canal rápido e prático para o empreendedor receber informações e atendimento do Sebrae.

A funcionalidade “Achei!” é como um “Tinder do Empreendedor”, em que cada dono de micro ou pequeno negócio se cadastra, pode dar likes em outros empresários com interesses comuns e, caso o like seja recíproco, acontece um match para que ambos iniciem uma conversa e possam desenvolver uma relação comercial. Com a nova versão, não é mais necessário ter CNPJ para usufruir da ferramenta, que é uma vitrine digital com potencial de negócios reais.

Lançada pelo Sebrae/PR no ano passado, a plataforma passou por melhorias que vão incrementar a experiência do usuário e permitir conexões mais personalizadas. Como explica o consultor Luciano Renan da Silva, tudo começa na hora do cadastro quando o empreendedor pode definir seus interesses.

“O aplicativo, por meio de inteligência artificial, reconhece as preferências do usuário e oferta conteúdos personalizados. Além disso, o usuário também receberá sugestões de perfis semelhantes ao seu para que as chances de combinações aumentem”, afirma.

Além da possibilidade de dar likes e matches a partir das recomendações do aplicativo, o usuário também pode realizar uma busca por empresas específicas a partir de termos ou filtros de cidades, segmentos e produtos e, assim, iniciar uma nova conversa.

Atualmente, a funcionalidade já possui mais de 2,6 mil empresas cadastradas e as melhorias no aplicativo têm potencial para expandir ainda mais o catálogo de negócios.

“Em um momento de dificuldade em que o networking não pode ser realizado presencialmente, o aplicativo poderá ajudar a conectar donos de pequenos negócios que poderiam nunca se encontrar. A partir daí, começar novas relações comerciais que podem impulsionar negócios em todo o país”, explica.

Aplicativo Meu SEBRAE

Além da funcionalidade “Achei!”, o aplicativo conta com materiais e conteúdos multimídia exclusivos dedicados aos segmentos de preferência do empreendedor e a agenda de cursos e capacitações do Sebrae, principalmente EAD. Uma das principais novidades é a presença de um canal direto de comunicação com o Sebrae em tempo real. Basta apertar um botão na tela inicial e, no mesmo momento, a equipe estará pronta para realizar o atendimento e, se necessário, direcionar o usuário às consultorias on-line.

“Essa é uma funcionalidade prática que vai trazer mais agilidade e eficiência para o empreendedor em um momento em que toda ajuda é necessária”, ressalta o consultor do Sebrae.

O aplicativo pode ser baixado para Android ou iOS. Para saber mais sobre a plataforma é possível acessar o link.