Aplicativo Volvo on Call ganha novas funcionalidades para incentivar motoristas a andarem em modo puro elétrico

Assim como nos contadores de passos para as pessoas, app trará um diagnóstico completo sobre condução sem gerar poluentes

Ver ao final do dia quanto foi o uso do motor elétrico, saber quanto foi a economia de CO2 para o meio ambiente ou ainda aprender a usar as funções de maneira mais sustentável. Essas e outras funcionalidades acabam de ser lançadas pela Volvo Cars em seu aplicativo Volvo On Call, que trará um diagnóstico muito mais detalhado e preciso sobre como os motoristas utilizam o motor elétrico de seus veículos.

“Assim como um contador de passos ajuda as pessoas a se exercitarem mais, acredito que, ao oferecer às pessoas uma melhor compreensão de seus padrões de direção, elas as ajudarão a dirigir de maneira mais sustentável”, disse Björn Annwall, chefe de EMEA da Volvo Cars. “Vemos os híbridos como carros elétricos de meio período, que incentivam mudanças no comportamento das pessoas e ajudam a abrir caminho para uma transição para carros totalmente elétricos”.

Com as funcionalidades adicionais, a Volvo Cars quer incentivar os proprietários dos veículos plug-in hybrid a carregar os carros na tomada e dirigir em modo totalmente elétrico o máximo possível, aumentando assim o interesse nos benefícios para o meio ambiente e na mobilidade sustentável.

O novo e aprimorado aplicativo Volvo on Call permite que os motoristas vejam quanto de distância percorreram no modo totalmente elétrico, seu consumo de eletricidade e combustível, entre outras métricas. No final deste ano, o serviço também dará aos motoristas a possibilidade de ver o impacto na pegada de CO2, bem como os custos estimados de combustível economizados ao dirigir no modo totalmente elétrico.

Volvo On Call

“Queremos que o aplicativo Volvo On Call facilite a vida dos usuários e crie uma experiência mais pessoal”, afirma Ödgärd Andersson, diretor digital. “À medida que o carro se torna cada vez mais conectado, o potencial do aplicativo aumenta e, com o tempo, pretendemos que ele faça parte do Volvo tanto quanto o próprio carro”.

Todos os veículos Volvo comercializados no Brasil vem com o Volvo On Call integrado. Além das novas funcionalidades, o sistema traz diversos recurso de comodidade, segurança e possibilita o acesso através do smartphone para partida remota, controle de temperatura, localizador do veículo, verificação de consumo de combustível, quilometragem e até mesmo diário de viagens. O serviço de assistência e concierge está disponível 24 horas por dia em todo o território nacional. Para isso, basta acessar o botão no interior do veículo para entrar em contato com a Central de Atendimento, que enviará os serviços necessários até o local onde se encontra o veículo.

Recharge Offer



Para os proprietários que adquiriram seus veículos até o dia 30 de junho e que terão direito ao reembolso da energia elétrica por um ano, o aplicativo também informará sobre o status do ressarcimento.

As novas funcionalidades do Volvo on Call estão disponíveis para todos os modelos híbridos plug-in Volvo a partir de 2015 e nos 47 países em que o Volvo on Call opera.





Pioneira no mundo e líder no Brasil

A Volvo Cars foi a primeira montadora se comprometer com a eletrificação total e um futuro a longo prazo que vai além do tradicional motor à combustão.

No Brasil, a marca é líder de vendas de veículos plug-in hybrid no segmento premium com 49,9% de participação, com destaques para o recém lançado XC40 T5 Plug-in Hybrid R-Design.

“Estamos com uma participação super expressiva em veículos eletrificados com um a cada dois carros premium eletrificados emplacados sendo Volvo. Isso é fruto do que estamos investindo ao longo dos anos em apresentar o conceito dos veículos híbridos e elétricos. E esse é o grande foco que temos para o futuro”, ressalta João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Nos próximos cinco anos, a Volvo Cars lançará uma gama de carros totalmente elétricos e terá 50% das vendas globais de veículos eletrificados até 2025. Seu primeiro carro totalmente elétrico, o XC40 Recharge P8, entrará em produção ainda este ano em Ghent, na Bélgica.

Volvo Cars



A fabricante sueca de carros premium foi fundada em 1927 pelo engenheiro Gustav Larson e pelo economista Assar Gabrielsson, na cidade de Gotemburgo e, desde a sua fundação, tem as pessoas em primeiro lugar e no centro da marca. Com produção global na Europa, Ásia e América do Norte, a Volvo tem como objetivo oferecer aos clientes a melhor experiência em mobilidade segura, sustentável e pessoal.

Em 2019, a Volvo Car Brasil apresentou crescimento de 15,8% com quase 8.000 veículos emplacados em território nacional e tornou-se líder no segmento de veículos eletrificados com 1.100 unidades de carros híbridos. Em 2020, a marca fecha o primeiro semestre ocupando a liderança do segmento de eletrificados premium e o primeiro lugar entre os SUVs Premium no País.