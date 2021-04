Ana Maria Braga e Leonardo são os novos rostos da Oral Sin em 2021

Buscando uma maior identificação com seu público-alvo, a Oral Sin – a maior rede especializada em implantes dentários do Brasil – acaba de anunciar a apresentadora, Ana Maria Braga, e o cantor, Leonardo, como garotos-propaganda da campanha de 2021. Ambos marcarão presença nos materiais institucionais, como o site e redes sociais, além de mídias on e off.

“Desafio Oral Sin”

O carro-chefe da campanha deste ano é um vídeo inédito no qual há uma interação de ambos, no que foi chamado de “Desafio Oral Sin”. Na gravação, Ana Maria desafia Leonardo a cantar o jingle da Oral Sin. Ele, por sua vez, incita a apresentadora a convidá-lo para comer um churrasco na casa dela. A campanha também aposta na produção de vídeos divulgados nas redes sociais de ambos, tanto no feed quanto nos stories; além do Facebook e Instagram da Empresa.

Ana Maria Braga & Leonardo

Ana Maria Braga também foi escolhida para ser o rosto da landing page da série “A Receita do Sorriso”. Nos vídeos disponíveis no site da Oral Sin, é possível conferir depoimentos de pacientes que passaram pelo tratamento de implante e também receitas de família ensinadas por eles.

Dentista e CEO da Oral Sin, Felipe Sapata

“Ana Maria e Leonardo são artistas muito carismáticos e que têm uma facilidade muito grande de se comunicarem com o nosso público-alvo. Eles estão sempre com um sorriso aberto e é desta forma que desejamos ver nossos pacientes. Queremos ir além da saúde bucal e devolver a autoestima e a alegria de viver perdidas”, explica o dentista e CEO da Oral Sin, Felipe Sapata.

Além deles, em janeiro e primeira semana de fevereiro, a Rede também investiu em inserções de mídia no Programa Domingo Legal, do SBT, comandado por Celso Portiolli; além de 20 stories do Instagram de Whindersson Nunes.

Rede possui plano de comunicação abrangente

A comunicação da Rede está estruturada em três pilares: Comunicação Local, Comunicação Nacional e Comunicação Expansão. As duas primeiras têm no consumidor final seu público-alvo; enquanto que a última é destinada à captação de candidatos a franqueados e venda de franquias. Em âmbito local e nacional, é dada ênfase em postagens e campanhas de marketing realizadas mensalmente no Facebook, Instagram, Google Ads e Youtube e que são produzidas por seis agências homologadas pela rede. Nestas estão englobadas, além de posts e vídeos, comerciais para TV e ambientação para as clínicas.

A Rede também aposta em produção de conteúdo, com lives sobre saúde bucal e séries veiculadas no Facebook e na página do Reclame Aqui. Neste caso, a página foi customizada especialmente para, além de oferecer conteúdo relevante, promover a boa reputação da marca.

Já a Comunicação destinada à captação de futuros franqueados é realizada pela SMZTO Comm e tem dentistas como públicos-alvo primários, e investidores, como secundários. Os motes principais são as histórias de sucesso dos multifranqueados, as vantagens e os números positivos do negócio. “Procuramos elaborar um plano de comunicação que fosse abrangente e que pudesse nos manter em contato não apenas com nossos clientes, como também futuros leads e, ainda, atrair interessados em empreender conosco”, diz Sapata.

Expansão da Rede – Fundada na cidade de Arapongas (PR), em 2004, a Oral Sin é associada à ABF e atua no setor de franquias desde 2009. Em 2020, o crescimento foi de 26%. Atualmente, são mais de 360 unidades distribuídas em todo o território nacional. Para 2021, os planos são bastante audaciosos, visto que a expectativa é fechar o ano com 130 comercializadas.

O principal atrativo da Rede está no fato de apresentar o maior faturamento médio entre as franquias do segmento odontológico, na casa dos R$ 250 mil, sendo o ticket médio de R$ 5 mil. Outro número que reflete o sucesso do negócio é que mais de 70% dos franqueados serem multifranqueados, proprietários de mais de uma unidade.

Fundada em 2004, no Paraná, a Oral Sin é a maior rede de franquias de implantes dentários do país e, desde 2009 atua no segmento de franquias. Atualmente, são mais de 350 unidades distribuídas por todas as regiões brasileiras. Pioneira na adoção de tecnologias digitais ligadas à odontologia, além dos implantes, também oferece Além dos implantes, a rede também oferece atendimento clínico em geral, próteses dentárias, estética dental, ortodontia, toxina botulínica e enxerto ósseo. Atendimento odontológico humanizado e de excelência, acolhimento, respeito, carinho e flexibilidade no pagamento – que promove o melhor custo-benefício do mercado – estão entre seus pilares.