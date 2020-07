ANA CAROLINA FAZ APRESENTAÇÃO ÚNICA NO ARENA SESSIONS,PROJETO DE DRIVE IN DO ALLIANZ PARQUE

A apresentação especial contará com repertório de grandes sucessos da carreira e canções de artistas que Ana Carolina admira

A venda de ingressos começa dia 01 de agosto (sábado), a partir das 20h, pelo site www.arenasessions.com.br

Arena Sessions

Depois de se apresentar com imenso sucesso no universo das lives, Ana Carolina está de volta aos palcos, mas de um jeito diferente. A cantora, considerada uma das maiores intérpretes e compositoras do país, se apresenta pela primeira vez em sua carreira no formato drive in dentro do projeto Arena Sessions, do Allianz Parque, em São Paulo. O show único acontece dia 29 de agosto (sábado), às 22h, e os ingressos estarão disponíveis para a venda a partir de 01 de agosto (sábado), às 20 horas, pelo site www.arenasessions.com.br.

Ana Carolina promete um repertório eclético para a noite especial. Respeitando as regras de distanciamento social, a artista acompanhada de dois músicos fará um desfile pelo grande sucessos de sua carreira, além de uma seleção exclusiva de canções de artistas quem é admiradora. “Estou morrendo de saudades do meu público! Que bom poder voltar, ainda mais em um palco tão importante como do Allianz Parque, com o distanciamento social e a segurança que o drive in proporciona a todos. Não tenho a menor dúvida que esse reencontro será especial e emocionante!”, comemora Ana Carolina.

Ana Carolina

Sobre Ana Carolina – Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica, Ana Carolina lançou seu primeiro disco em 1999; hoje, sua carreira, com mais de 20 anos, já inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais de cinco milhões de discos vendidos. Entre outros, ganhou sete vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum. Depois dele, emplacou cerca de 30 singles nas paradas brasileiras.

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, entre outros. Em suas composições fez parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga, entre muitos outros.

Em 2009, quando completou 10 anos de carreira, lançou o álbum “N9ve”, no qual destaca-se a canção “Entreolhares (The Way You’re Looking at Me)”, em um dueto com o cantor, compositor e pianista americano John Legend. A canção alcançou o topo da Billboard Hot Songs (Rio de Janeiro), e o 34° na Billboard Hot 100 Airplay. No mesmo ano, lançou a coletânea de canção, “Ana Carolina + Um”, com duas canções inéditas e participação de vários cantores, entre eles, Maria Gadú, Maria Bethânia, Roberta Sá, Totonho Villeroy, entre outros. Em 2012 gravou duetos com astros da música internacional, como Tony Bennett e Alejandro Sanz, e seu CD #AC trouxe a cantora dividindo os microfones com Chico Buarque.

Em 2019, Ana Carolina lançou seu mais recente álbum, “Fogueira em Alto Mar”, primeiro trabalho de inéditas em pouco mais de 6 anos. Ele reflete toda a excelência, empenho e musicalidade que a deixaram conhecida no mercado nacional e internacional. Desde então, tem percorrido diversas cidades do Brasil e do mundo com uma turnê homônima de enorme sucesso. Atualmente, Ana Carolina contabiliza mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais.

Allianz Parque

Sobre o Allianz Parque – mais que um estádio, uma revolução. A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, transformou o mercado de entretenimento no Brasil ao criar um espaço único no país, em que a maior paixão nacional, o futebol, convive de forma harmônica com os shows das maiores bandas do mundo. Esse é um projeto gerido pela WTorre, com naming rights negociado com a Allianz Seguros.

Foto: Divulgação/ Pedro Dimitrow

Data: 29 de agosto

Horário do show: Sábado, às 22h00

Abertura dos portões: 20h30

Ingressos: R$450 e R$350 (vendas a partir de 01/08, às 20h, no site do evento)Atenção: Preço por carro, sendo que cada veículo pode ter até 04 pessoas

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo)

Capacidade: 285 carros

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações:www.arenasessions.com.br