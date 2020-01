Amicci resgata culinária tropeira no Festival “Rotas do Vale”

O Amicci Anchieta promove, a partir do dia 28 de janeiro, o Festival “Rotas do Vale”. O evento, que tem como objetivo resgatar os sabores e aromas da culinária tropeira, segue até 1º de março. O restaurante/empório fica à Avenida Anchieta, em São José dos Campos.

Para o sommelier Marcelo de Moraes, proprietário da casa, o festival representa uma experiência gastronômica e cultural da região do Vale do Paraíba. “A partir do século 17, os tropeiros percorrem o país durante séculos transportando mercadorias. Importante rota entre os estados, a região do Vale do Paraíba sofreu forte influência cultural do tropeirismo”, ressata.

Com a gastronomia não poderia ser diferente, dando origem a uma comida típica com um gostinho todo especial. Para isso, o chef David Martins reuniu iguarias típicas da época e adaptou para os dias de hoje num menu de dar água na boca. No local, o cardápio conta um pouco da história dos pratos.

Café com broa de fubá

Chef David Martins e Marcelo de Moraes, proprietário do Amicci

MENU – A entrada inclui o tradicional bolinho caipira (2 unidades – carne e linguiça) com molho de pimentão.

O chef preparou três opções incríveis de pratos principais:

Fraldinha à Bananal: Fraldinha na panela e tomates frescos, acompanhada de mandioca e couve fritos.

Costelinha Tropeira: Costelinha suína no bafo com cuscuz de quirera e quiabo.

Frango à moda: Sobrecoxa ao molho caipira com polenta cremosa e chips de inhame.

Para encerrar, um delicioso café da fazenda coado na mesa, acompanhado de broa de fubá com goiabada.

O valor do menu, incluindo entrada, prato principal (1 opção) e sobremesa é de R$ 49,90 por pessoa.

Bolinhos caipira

Costelinha tropeira

Amicci Anchieta

O Amicci Anchieta fica à Avenida Anchieta, número 225, no Jardim Esplanada, em São José. Informações pelo telefone: (12) 99623-3771.



FOTOS/DIVULGAÇÃO: Thaís Sá Fotografia