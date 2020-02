Americanet reformula portfólio de produtos e serviços e lança novos planos

Apostando na comunicação simples, ágil e transparente, operadora disponibiliza para pessoas físicas quatro planos com internet fibra e quatro planos de telefonia móvel

A Americanet, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, anuncia ao mercado seus novos planos de internet fibra, telefonia fixa e móvel para pessoas físicas. Os novos produtos foram pensados para atender as demandas de mercado e proporcionar uma boa experiência do usuário com a marca.

“Estamos reformulando nossa forma de nos comunicarmos com o mercado e sobretudo com nossos clientes, utilizando uma linguagem mais simples, direta e transparente. Como consequência, atualizamos o nosso portfólio de produtos, reposicionamos algumas ofertas e complementamos outras com novos serviços agregados, sempre com o objetivo de atender as mais diversas necessidades de telefonia e conectividade dos usuários, com a mesma qualidade de atendimento, tecnologia de ponta e preços competitivos”, declara Renan Torres, diretor comercial da Americanet.

Ao todo, são quatro planos com Internet Fibra e quatro planos de Telefonia Móvel. São eles:

– Internet Fibra e Combos

Plano IP Fibra: contempla internet fibra com 200 Mega de velocidade; Combo Você: oferece internet fibra 200 Mega, mais um chip com 10GB de dados, fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado; Combo Família: oferece internet fibra 200 Mega, mais três chips com 10GB de dados cada um, fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado; Combo Família Total: oferece internet fibra 200 Mega, mais três chips com 10GB de dados cada um, 1 linha de telefone fixo fale à vontade para fixo e móvel para qualquer operadora do Brasil e SMS ilimitado. Em todos os planos, a Americanet oferece a facilidade de parcelamento da taxa de instalação em até 12x.

– Internet Móvel:

Os planos de celular disponibilizados pela Americanet são divididos em quatro franquias: 30GB, 10GB, 8GB e 6GB, (com valores que variam de R$ 59,90 até R$ 199,90). Todos os planos, independente da franquia de internet, possuem ligações ilimitadas para fixou ou móvel de qualquer operadora do Brasil, velocidade 4G e cobertura nacional. Os planos com as franquias de 30GB e 10GB de dados, ainda contam com o benefício exclusivo de Roaming internacional com o diferencial de não ter custo adicional e sem a necessidade de ativação para novos clientes com cobertura para mais de 100 países e SMS ilimitado.

Além das vantagens na oferta de serviços, todos os planos da Americanet ainda oferecem maior comodidade e praticidade ao cliente, permitindo também ao usuário acompanhar seu uso pelo App ou no portal Meu Americanet.

“Além das vantagens econômicas, nossas novas configurações de planos foram pensadas para oferecer ao cliente a liberdade de decidir o que ele vai consumir. Tudo de forma simples e transparente. Agora ficou muito mais fácil assistir filmes, séries e vídeos sem interrupções, conectar-se em até quatro TVs, assistir streaming sem perder a qualidade, jogar games e navegar na internet com velocidade”, reforça o diretor comercial da Americanet.

Para a Head de Marketing da companhia, Danielle Ceccato, os novos planos de celular da Americanet estão muito competitivos em comparação o que é ofertado no mercado atualmente. “Por menos de R$7,00/dia, o cliente tem 30GB de dados e pode fazer ligações ilimitadas no Brasil e no exterior, sem falar na liberdade de escolha de como prefere usar sua franquia de dados, ou seja, sem ‘pegadinhas’ e direcionamento de gigas para aplicativos”, afirma Danielle.

Todos os planos e serviços de internet fibra da Americanet para pessoas físicas já estão disponíveis nas cidades em que a empresa atua e os planos para celular estão disponíveis em todo o território nacional. Outra novidade da Americanet é que a partir de agora os clientes podem efetuar a assinatura dos planos por meio dos canais de atendimento online: WhatsApp, Messenger, chat online, lojas e Central de Atendimento ao Cliente no 103 85.

Americanet

Fundada em 1996, a Americanet é uma das principais operadoras de telecomunicações do país oferecendo serviços de voz e dados para o mercado corporativo e residencial. Por meio de sua rede própria de fibra óptica, com extensão de mais de 20 mil km, a empresa está presente em

oito estados e mais de 250 cidades com cobertura 4G.

Saiba mais em: www.americanet.com.br