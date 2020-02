American Airlines lança campanha de carnaval para promover turismo no Rio de Janeiro

A American Airlines está comemorando seu 30º aniversário no Brasil dando continuidade ao fomento de viagens e turismo no país. No início deste mês, a companhia aérea anunciou uma nova parceria com a GOL, além de um acréscimo no serviço entre o Rio de Janeiro (GIG) e Miami (MIA). Visando o crescimento da empresa no país, a aérea está lançando uma campanha internacional durante o Carnaval para promover a “maior festa do mundo”, com uma série de iniciativas como receber influenciadores digitais de todo o mundo para que eles possam experimentar o Carnaval e também a cidade, sua cultura e pontos turísticos.

Rio de Janeiro

“Por quase três décadas, temos nutrido um forte relacionamento com o Rio, nosso primeiro destino no país e um dos destinos turísticos mais populares do mundo”, disse Dana Lawrence, diretora de marketing da American. “Nosso compromisso com o Rio permanece forte e acreditamos que nossas iniciativas ajudarão a aumentar o fluxo turístico na cidade.”

Atualmente, a American oferece 58 vôos semanais partindo de quatro destinos no Brasil: Rio de Janeiro (GIG), São Paulo (GRU), Manaus (MAO) e Brasília (BSB) com destino aos hubs em Miami (MIA), Dallas / Fort Worth (DFW), Nova York (JFK) e Los Angeles (LAX).

American Airlines Group



A American Airlines oferece aos clientes 6.800 voos diários para mais de 365 destinos em 61 países a partir dos seus hubs em Charlotte, Chicago, Dallas-Fort Worth, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Filadélfia, Phoenix e Washington, D.C. Com o propósito de cuidar de pessoas durante seus itinerários, os 130.000 membros da equipe global da American atendem mais de 200 milhões de clientes anualmente. Desde 2013, a American investiu mais de US$28 bilhões em seus produtos e pessoas, tendo a frota mais jovem entre as operadoras de rede dos Estados Unidos da América, equipada com Wi-Fi de alta velocidade e líder do setor, assentos planos, mais entretenimento e acesso a pontos de energia a bordo. A American também aprimorou as opções de alimentos e bebidas no ar e no solo em seus salões Admirals Club e Flagship. A American foi recentemente nomeada a Companhia Aérea Global Cinco Estrelas pela Associação de Experiência de Passageiros de Companhias Aéreas e Companhia Aérea do Ano pela Air Transport World. A American é um membro fundador da oneworld®, cujos membros atendem a 1.100 destinos em 180 países e territórios. As ações da American Airlines Group Inc. negociadas na Nasdaq têm o símbolo AAL e as ações da empresa estão incluídas no S&P 500. Saiba mais sobre o que está acontecendo na American visitando news.aa.com e conectando-se à American no Twitter @AmericanAir e em Facebook.com/AmericanAirlines.