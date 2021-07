Ameaça invisível: milhões de fungos e bactérias vivem na pia da cozinha

Estudos comprovam a possível presença de milhões de bactérias e fungos na pia da cozinha.

O local que usamos para cortar e preparar alimentos deveria ser o mais limpo da casa, certo? Mas não é o que indicam os estudos realizados com diferentes objetos presentes na pia da cozinha. Com as condições ideais, fungos e bactérias conseguem se proliferar rapidamente, aumentando as chances de contaminação. E, na maioria das vezes, as famílias estão expostas a essas ameaças invisíveis sem ter conhecimento do perigo.

Para evitar que isso aconteça, é preciso investir em medidas básicas de higiene e limpeza. Dessa forma, sua casa se torna um ambiente mais seguro e acolhedor para todos os moradores.

O que o estudou analisou

A pesquisa, realizada pelo curso de biomedicina do Centro Universitário UniMetrocamp Wyden, identificou milhões de fungos e bactérias na pia da cozinha de diferentes residências. Ou seja: inúmeras substâncias prejudiciais à saúde vivendo bem abaixo do nariz dos indivíduos.

Entre os utensílios analisados estão lixeiras de cozinha, esponjas de lavar louça, rodos de pia, panos de prato e outros itens indispensáveis no cotidiano doméstico. Os microrganismos são responsáveis por diferentes contaminações, podendo provocar diarreia, infecção urinária e outras enfermidades.

As condições ideais para os fungos e bactérias

Restos de comida e umidade são os principais vilões e os maiores aliados dos fungos e bactérias. São eles que ajudam a criar as condições ideais para a proliferação dos microrganismos. Lavar o pano, a tábua de carne e trocar a sacola da lixeira não são medidas suficientes para evitar a contaminação. Pelo contrário: se o local estiver úmido, é ainda mais provável que as substâncias se desenvolvam, aumentando as chances de contaminação cruzada.

Como você pode se contaminar

Ao manipular alimentos e não lavar corretamente as mãos, é possível ocorrer a transmissão de bactérias para a comida. Caso o alimento seja consumido cru, o indivíduo certamente será contaminado.

Os fungos e bactérias também podem passar de um utensílio para outro, como é o caso de esponjas, rodos e panos de prato, uma vez que os itens são utilizados para limpar as superfícies da pia e demais objetos de cozinha, como louça, fogão, talheres, entre outros. Logo, a contaminação ocorre ao levar a mão à boca sem que esta esteja devidamente higienizada. O mesmo vale para a ingestão de alimentos.

Sintomas da contaminação

Os sintomas podem variar de acordo com a infecção, mas os mais comuns são: dores abdominais, febre, vômitos, diarreia, dor de garganta, infecção urinária e demais evidências de intoxicação alimentar.

Como evitar a contaminação por fungos e bactérias

O primeiro passo para evitar contrair qualquer infecção é higienizar as mãos com cuidado e paciência. Lave corretamente os dedos e embaixo das unhas para eliminar os possíveis fungos e bactérias.

Use água quente para lavar as louças mais sujeitas à contaminação, como tábuas, travessas e panelas. Além disso, é imprescindível evitar o acúmulo de louça, uma vez que a umidade, a água parada e os restos de alimentos favorecem o aparecimento de fungos e bactérias.

O ideal é retirar o lixo todos os dias, já que o ambiente fechado facilita a proliferação de substâncias prejudiciais à saúde. Caso isso não seja possível, limpe a lixeira com frequência, lavando a tampa e o interior com água quente ou água sanitária.

A esponja também é um dos objetos de cozinha mais contaminados devido à sua função de limpar a louça. Portanto, o recomendável é fervê-la por alguns minutos para evitar a proliferação das bactérias. A lixeira de pia deve ser mantida no chão e, de preferência, possuir um pedal. Assim, você evita o contato com a lixeira e ela não fica perto dos alimentos e louças, mais uma vez evitando a contaminação cruzada.

Higienizar os objetos regularmente e trocar os produtos é fundamental para manter a pia da cozinha limpa e livre de microrganismos. Dessa forma, você contribui para preservar a saúde da família e a limpeza da casa.