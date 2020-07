AMC apresenta novidades, trailers e datas de lançamento de Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond na Comic-Con @ Home

O AMC Channel apresentou hoje painéis virtuais para suas séries: Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond na Comic-Con @ Home.

As notícias da série, os links para novos trailers e a transmissão original em inglês dos painéis estão detalhados abaixo:

Fear The Walking Dead

Estreia na segunda-feira, 12 de outubro, um dia após o seu lançamento nos Estados Unidos.

Fear the Walking Dead – Sexta temporada

● Ver o painel: https://www.youtube.com/watch?v=g2MaJzMB6Yc&feature=youtu.be

● Link do trailer: https://youtu.be/NUH43rtGmgQ

● Moderado por Chris Hardwick (Talking Dead), o painel contou com o diretor de conteúdo do TWDU, Scott M. Gimple, showrunners e produtores executivos Andrew Chambliss e Ian Goldberg. A transmissão foi dividida em dois grupos, onde Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo interagiram e depois Danay Garcia, Karen David, Karen David, Jenna Elfman e Rubén Blades.

● Lennie James fará sua estreia na direção na sexta temporada, seguindo os passos do colega de elenco Colman Domingo, que dirigirá seu terceiro episódio nesta temporada.

The Walking Dead: World Beyond

Estreia na segunda-feira, 5 de outubro, um dia após o seu lançamento nos Estados Unidos.

● The Walking Dead: World Beyond – Trailer extendido: https://youtu.be/MJeRs8YktH8

● Ver o painel: https://www.youtube.com/watch?v=Jrq6UAMqiV4&feature=youtu.be

● The Walking Dead: World Beyond faz sua estreia na Comic-Con International como a terceira série de The Walking Dead Universe. Moderado por Chris Hardwick, o painel da série contou com Gimple, showrunner e o produtor executivo Matt Negrete.

A transmissão foi dividida em dois grupos, onde Aliyah Royale, Alexa Mansour, Julia Ormond e Joe Holt interagiram e, em seguida, Hal Cumpston, Nicolas Cantu, Annet Mahendru e Nico Tortorella se reuniram.

AMC Channel

As narrativas originais e os excepcionais valores de produção têm sido os pilares de sucesso do AMC em nível mundial. Nos últimos tempos, o canal chefe do AMC Networks tem construído uma forte reputação no mercado como o criador de algumas das produções mais originais, bem sucedidas e comentadas da TV contemporânea. São títulos como “Breaking Bad”, “Mad Men” e “The Walking Dead”, que verdadeiramente definiram a forma de contar histórias na TV a cabo e por satélite. Com “Fear the Walking Dead” o canal reforça sua imagem de inovação e qualidade e cumpre com a promessa de oferecer ao mercado latino-americano as grandes produções que lhe renderam fama internacional.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE:

AMCTV.COM.BR

TWITTER.COM/AMCTV_BR

FACEBOOK.COM/AMCTVBR

INSTAGRAM – @AMCTVBRASIL

AMC NETWORKS INTERNATIONAL – LATIN AMERICA

A AMC Networks International Latin America (AMCNI-LA) é uma unidade de negócios da AMC Networks International, uma empresa que distribui conteúdo de entretenimento e programação aclamada para mais de 130 países e territórios. O portfólio de canais da AMCNI-LA inclui a marca global AMC, bem como marcas locais populares e conhecidas em vários gêneros de programação.

A AMCNI-LA está focada na produção e distribuição de programas de TV de alta qualidade em espanhol e português para os mercados da América Latina, Caribe e outros territórios. O portfólio de canais da América Latina inclui AMC, El Gourmet, Más Chic, Film&Arts e Europa Europa.

AMCNI-LA também conta com uma aliança estratégica com GAMINGSQUADS para a produção de competições e conteúdo de Esports através do Temporada de Juegos. Para mais informações, visite amcnetworkslatam.com