AMC ANUNCIA DATAS DE ESTREIA DA NOVA TEMPORADA DE ELI ROTH’S HISTORY OF HORROR E LANÇA NOVAS FOTOS DE FEAR THE WALKING DEAD E THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND

A AMC anuncia as próximas estreias de séries e divulga novas fotos de Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond.

Acompanhe as informações abaixo:

Eli Roth’s History of Horror – 2ª Temporada

Estreia 29 de outubro

Megan Fox – History of Horror _ Season 2 – Photo Credit: Bret Curry/AMC

A segunda temporada de Eli Roth’s History of Horror aprofunda-se ainda mais nas catacumbas de horrores, exumando filmes marcantes e clássicos cult enquanto mastiga as entranhas do cinema de terror recente. A série explora o dark power e a diversão perversa dos filmes de terror, o ofício que foi para fazê-los e as maneiras que os filmes de terror refletem as ansiedades de seus tempos. A história é contada por Eli Roth e um elenco célebre de escritores, diretores, atores, cineastas, compositores e artistas de efeitos especiais que trazem nossos pesadelos à vida.

Entre os entrevistados temos Stephen King, Quentin Tarantino, Jordan Peele, Ari Aster, Bill Hader, Nancy Allen, Megan Fox, Greg Nicotero, Rob Zombie, James Brolin, Edgar Wright, Piper Laurie, Leonard Maltin, Katharine Isabelle, Jack Black, Slash, Rachel True, Ashley Laurence, Joe Dante, Roger Corman, Mary Harron, John Landis, Tom Savini, Karyn Kusama,, entre outros.

Eli Roth’s History of Horror é produzido por The Content Group e Marwar Junction Productions. Kurt Sayenga atua como roteirista/showrunner e Eli Roth, Kurt Sayenga, Steven Michaels, Jonathan Koch, Joseph Freed e Allison Berkley na produção executiva.

Fear The Walking Dead – 6ª Temporada

Estreia 11 de outubro

Alycia Debnam-Carey as Alicia Clark, Colman Domingo as Victor Strand – Fear the Walking Dead _ Season 6 – Photo Credit: Ryan Green/AMC

A sexta temporada de Fear the Walking Dead explora o que aconteceu com a improvável família, que foi reunida pela missão de ajudar os necessitados. Depois de ser despedaçado por Virgínia (Colby Minifie) e seus Pioneiros, o grupo está agora disperso ao longo de seu assentamento. A última mensagem de Morgan (Lennie James) no final da quinta temporada implorou ao grupo para “Just Live” e nesta temporada veremos o que isso significa para cada um deles. Alguns acharão a estabilidade e a oportunidade dentro das intrigantes comunidades de Virgínia, alguns afundarão na escuridão, enquanto outros lutarão contra o que está sendo forçado sobre eles. A vida atrás dos muros da Virgínia testará cada um deles de maneiras diferentes, forçando-os a definir quem são neste novo mundo.

Fear The Walking Dead tem a produção executiva de Gimple, os Showrunners Andrew Chambliss, Ian Goldberg, Kirkman, Hurd, Nicotero e Alpert e é produzida pelo AMC Studios.

The Walking Dead: World Beyond

Estreia 5 de outubro

Nico Tortorella as Felix – The Walking Dead: World Beyond _ Season 1 – Photo Credit: Macall Polay/AMC

The Walking Dead: World Beyond expande o universo de The Walking Dead mergulhando em uma nova mitologia e história que segue a primeira geração criada em uma civilização sobrevivente do mundo pós-apocalíptico. Duas irmãs, juntamente com dois amigos, deixam um lugar de segurança e conforto para bravos perigos, conhecidos e desconhecidos, vivos e mortos-vivos em uma importante busca. Perseguido por aqueles que desejam protegê-los e aqueles que desejam prejudicá-los, um conto de crescimento e transformação se desenrola em terrenos perigosos, desafiando tudo o que sabem sobre o mundo, sobre eles mesmos e uns sobre os outros. Alguns se tornarão heróis. Alguns se tornarão vilões. Mas todos eles encontrarão as verdades que procuram. The Walking Dead: World Beyond tem produção executiva de Gimple, os showrunners Matt Negrete, Brian Bockrath, Kirkman, Hurd e Alpert e é produzido pelo AMC Studios.

Acompanhe essas e outras series inéditas pelo AMC Channel, disponível no Brasil pela Claro e Net (145 SD/ 645 HD), SKY (114 SD/ 514 HD) e Nossa TV (41).

AMC NETWORKS INTERNATIONAL – LATIN AMERICA

A AMC Networks International Latin America (AMCNI-LA) é uma unidade de negócios da AMC Networks International (AMCNI), uma empresa que distribui conteúdo de entretenimento e programação aclamada para mais de 130 países e territórios. O portfólio de canais da AMCNI inclui a marca global AMC, bem como marcas locais populares e conhecidas em vários gêneros de programação.

A AMCNI-LA está focada na produção e distribuição de programas de TV de alta qualidade em espanhol e português para os mercados da América Latina, Caribe e outros territórios. O portfólio de canais da América Latina inclui AMC, El Gourmet, Más Chic, Film&Arts e Europa Europa.

AMCNI-LA também conta com uma aliança estratégica com GAMINGSQUADS para a produção de competições e conteúdo de Esports através do Temporada de Juegos. Para mais informações, visite amcnetworkslatam.com

AMC CHANNEL

As narrativas originais e os excepcionais valores de produção têm sido os pilares de sucesso do AMC em nível mundial. Nos últimos tempos, o canal chefe do AMC Networks tem construído uma forte reputação no mercado como o criador de algumas das produções mais originais, bem sucedidas e comentadas da TV contemporânea. São títulos como “Breaking Bad”, “Mad Men” e “The Walking Dead”, que verdadeiramente definiram a forma de contar histórias na TV a cabo e por satélite. Com “Fear the Walking Dead” o canal reforça sua imagem de inovação e qualidade e cumpre com a promessa de oferecer ao mercado latino-americano as grandes produções que lhe renderam fama internacional.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE:

AMCTV.COM.BR

TWITTER.COM/AMCTV_BR

FACEBOOK.COM/AMCTVBR

INSTAGRAM – @AMCTVBRASIL