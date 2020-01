Amanhã começa a Taça São Paulo de Boliche, o primeiro grande evento nacional da modalidade em 2020

Nos dias 24 a 26 de janeiro, mais de 100 atletas de 9 estados do Brasil participam, no Bolix do Shopping Internacional de Guarulhos, em São Paulo, da 40ª Taça São Paulo.

Realizado pela Federação Paulista de Boliche (FPBOL), o torneio é homologado pela Confederação Brasileira de Boliche (CBBOL) e tem pontuação válida para os rankings paulista e nacional deste ano.

Segundo o presidente da CBBOL, Guy Igliori, o campeonato abre a temporada de jogos nacionais: “A Taça São Paulo é o mais tradicional evento estadual do circuito nacional de boliche e marca o início do ano para quem acompanha o esporte”, define.

Participam 106 atletas (33 mulheres e 73 homens) do Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Santa Catarina e, é claro, São Paulo.

Serão dois turnos. No 1.º turno, diariamente a partir das 7h45, jogam as 1.ª divisões masculina e feminina. No período da tarde são as partidas do 2.º turno, para as demais divisões.

O torneio consiste em 20 partidas divididas em três rodadas: sete jogos no dia 24, mais sete no dia 25 e os seis últimos no dia 26, com mudança de pistas a direita a cada partida. Não haverá final. A classificação será pelo total de pinos derrubados e serão premiadas com medalhas as três primeiras duplas colocadas de cada categoria e divisão, além dos três primeiros colocados individuais no “all events”, bem como as maiores partidas de duplas e individuais de cada categoria e divisão.

40ª Taça São Paulo

Acompanhe os resultados nas redes sociais do @bolichebrasil.

