Aluguel de imóveis por curta temporada cresce 92% no Brasil e atrai empresas do ramo imobiliário

Com o aumento da demanda por imóveis que permitam a locação por curta temporada, empresas do ramo imobiliário têm voltado sua atenção para essa modalidade de negócio. Segundo dados da Investe SP, Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competividade, esse mercado cresceu mais de 92% nos últimos anos e movimentou no Brasil cerca de R$7,7 bilhões. Algumas unidades podem chegar ao incrível faturamento de R$ 250 mil no ano.

O aquecimento deste mercado de locação para curta duração fez com que empresas imobiliárias ampliassem seus negócios para essa area. É o caso da YouDO, empresa curitibana que atua há mais de 10 anos no ramo imobiliário e tem apostado nessa modalidade de negócio, trazendo em seu portifólio um série de opções de imóveis para quem procura a locação por temporada.

Ivan Balmant Cruzeiro, Gestor de Marketing da YouDO, enfatiza que o mercado atual busca soluções ágeis e que estejam prontas para seu uso: “É uma tendência de mercado que o consumo seja por uso e não por aquisição de bens e nós estamos seguindo essa dinâmica, oferecer espaços para uso de forma simplificada”.

O público alvo são estudantes e profissionais oriundos de outras cidades e pessoas que buscam residência por um período menor que um ano. Por isso, os apartamentos contam com um mobiliário completo, como frigobar, cooktop, torradeira, cafeteira, purificador de água, microondas, jogo de panelas e potes, TV e internet Wi-Fi.

s apartamentos tem em média 16m2 e estão localizados em áreas estratégicas na cidade de Curitiba. São 24 apartamentos na Visconde do Rio Branco, nas Mercês, 64 na rua Piquiri, Rebouças, e 12 na Madre Leone, no Tarumã.

Dentre os diferenciais oferecidos pela YouDO, está a automatização do sistema de locação, que tornam os preços muito mais baixos por demandarem menor mão de obra. “Esse é um dos conceitos que está por trás de todos os seviços oferecidos pela YouDO. Além disso, buscamos diminuir a burocratização que muitas vezes atrapalha o cliente na hora de alugar um imóvel”, acrescenta Ivan.

As unidades disponíveis podem ser encontradas nas plataformas AirB&B e Booking.com, duas das maiores plataformas para locação de imovéis por curta temporada. Para encontrar os imóveis disponíveis, basta digitar “YouDO” no buscador da plataforma. Lá é possível ver fotos dos apartamentos e comentários de clientes que já alugaram esses espaços. O pagamento é feito pela própria plataforma.

Entrada do prédio da YouDo na Visconde do Rio Branco YouDo

YouDO

Ainda é possível alugar diretamente através do atendimento comercial da YouDO, pelo site: https://work.youdobrasil.com.br/

A página da YouDO no site do AirB&B é: http://airbnb.com/p/youdo