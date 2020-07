Alstom fornecerá sistema de metrô integrado para extensão da Linha 7 do Metrô de Taipei, em Taiwan

O consórcio liderado pela Alstom com a empresa de serviços de engenharia e contratação taiwanesa CTCI alcançou o fechamento contratual em 23 de junho de 2020 para a extensão da Fase Dois da Linha 7 do Metrô de Taipei (Taiwan). O valor do contrato 1 é de cerca de € 424 milhões, e a participação da Alstom é de aproximadamente € 248 milhões.

A Fase Um, que foi outorgada pelo Systemwide E&M Project Office (SEMPO) do Departamento do Sistema de Trânsito Rápido de Taipei em 2018, foi estendida para oferecer uma experiência ininterrupta ao cliente na nova linha de metrô, abrangendo 13,3 km adicionais com 13 estações como parte da Fase Dois. Quando estiver totalmente concluída, por volta do final de 2028, a linha de metrô com capacidade média de 22,8 quilômetros, também conhecida como Linha Wanda Zhonghe Shulin, ligará a Cidade de Taipei à Nova Taipei de maneira mais uniforme. Além disso, os passageiros podem esperar mais conveniência no trajeto entre os vários distritos da cidade de Nova Taipei, como Chong-he, Shu-lin, Tu-chen e Xin-zhuang.

Sob o contrato, a Alstom será responsável pelo design, fornecimento, fabricação, teste e comissionamento de 16 trens Metropolis adicionais de quatro carros totalmente automatizados, sistema de sinalização Communication Based Train Control (CBTC) Urbalis 400, sistema Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), bem como portas de segurança nas plataformas. Os trens serão fabricados na unidade da Alstom em Taubaté, no Brasil, enquanto o sistema de sinalização será entregue pelas unidades de Saint-Ouen, na França, e Bangalore, na Índia. A Alstom e a CTCI também realizarão conjuntamente a gestão de projeto e a integração de sistemas.

A CTCI fornecerá as obras de trilhos, alimentação, equipamentos de depósito, sistemas de Telecomunicações e Bilhetagem.

Linha 7 do Metrô de Taipei

“A Linha 7 do Metrô de Taipei, que se interconecta com outras cinco linhas 2, será um divisor de águas para os passageiros de Taipei, e a Alstom tem o prazer de continuar fazendo parte desse projeto icônico. O sucesso dessa extensão de projeto com o SEMPO nos posiciona como um parceiro confiável de longo prazo para Taiwan e muito além dos nossos 40 anos de presença ativa”, disse Ling Fang, Vice-presidente Sênior da Alstom Ásia-Pacífico.

Os metrôs da Alstom são trens líderes mundiais, comprovados, seguros e confiáveis, que atendem a muitas das grandes cidades do mundo, incluindo Amsterdã, Barcelona, Londres, Paris e Cingapura. A Alstom tem mais de 65 anos de experiência na produção de metrôs, tendo vendido mais de 17.000 carros que operam em 55 cidades ao redor do mundo

e transportam 30 milhões de passageiros todos os dias.

Taiwan

Em Taiwan, a Alstom fornece sistemas de sinalização para todas as linhas de metrô de Taipei, exceto uma, e atualmente está fornecendo um sistema de sinalização sem condutor para a linha de metrô Taichung Green. Em 2017, a Alstom venceu seu primeiro projeto de VLT em Taiwan, fornecendo seu mais novo VLT Citadis para a fase dois da linha de VLT Kaohsiung.

Copyright Alstom Design & Styling

Alstom