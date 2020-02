Alim Maluf é reeleito presidente da FISU America

Eleição aconteceu ontem, 06, no Comitê Olímpico do Brasil (COB), no Rio de Janeiro.

Ontem pela manhã, os membros da FISU America e os representantes das Federações Nacionais das Américas se reuniram no auditório do COB para Assembleia Geral da FISU America. Além do Brasil, 16 países estavam presentes: Honduras, Argentina, Barbados, República Dominicana, Canadá, Uruguai, Costa Rica, Chile, Paraguai, USA, Colômbia, Bolívia, Venezuela, México, Peru e Jamaica.

Alim Maluf Neto, presidente da FISU America

Alim Maluf Neto, presidente da FISU America deu início as solenidades com a apresentação do último relatório do presidente do comitê executivo de 2016/2020. No momento, Alim relembrou os eventos executados: FISU America 3×3 em Maceió, Brasil; FISU America Futsal em Posadas, Argentina; o 1º FISU America Games em São Paulo, Brasil e outros. Alim agradeceu as Federações afiliadas por acreditarem na FISU America. Por fim, Alim Maluf saudou a memória de Sandy Rodríguez e agradeceu a todos os atletas universitários da FISU America.

FISU America

Feito o relatório da secretaria e da tesouraria, teve início a eleição da FISU America para o mandato de 2020-2024. Alim Maluf Neto, do Brasil, Manuel Merodio, do México e America Alvarado, de Honduras foram reeleitos, presidente, vice-presidente e secretária, respectivamente e Ines Gomes, da Argentina, foi eleita tesoureira. Gerardo Corrales, da Costa Rica, Alfredo Inciarte, do Uruguai e Fred Asprilla, da Colômbia e Leonardo Morales, da Venezuela, foram eleitos assessores.

Alim Maluf foi reeleito com aprovação de todos os filiados da FISU America. Em entrevista, ele afirmou que o sentimento é de dever cumprido pelos últimos 4 anos, mas também de honra e grande responsabilidade para os próximos 4 anos. “Responsabilidade muito maior de seguir esse desenvolvimento da FISU America, do nosso continente americano, de fortalecer ainda mais o movimento do esporte universitário mundial e seguir em frente”, finaliza.

A Assembleia também contou com a presença de Carlos César Drobiniche Lombardi, Coordenador Geral de Esporte e Educação e representante do Ministério da Cidadania. Sobre a importância do diálogo entre CBDU e FISU America com o Ministério da Cidadania, Carlos afirma ser de extrema importância: “Entendemos que o esporte educacional está na formação das pessoas, na formação integral. E o esporte universitário vem logo a seguir da idade de Ensino Fundamental e Ensino Médio. Então achamos que é uma continuidade e pretendemos estar presentes em outros eventos junto com a CBDU.”, explica o Coordenador.

Finalizada a eleição e as solenidades oficiais, os presentes dirigiram-se para os seus próximos compromissos.