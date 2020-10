Álbuns lançados pela gravadora Canção Nova são premiados no Troféu Louvemos o Senhor

Na 11ª edição do Troféu Louvemos o Senhor, prêmio dos melhores artistas da música católica do Brasil – promovido pela Associação do Senhor Jesus –, a missionária Juliana de Paula, da Comunidade Canção Nova, e a cantora Ziza Fernandes foram premiadas como vencedoras nas categorias EP, com o “EP Leve” e Álbum Pop, com o “CD O Alvo”, respectivamente.

“EP Leve”



O EP “Leve” é inspirado na MPB e traz músicas inéditas, sendo duas das seis canções, assinadas por Ziza Fernandes. No CD “O Alvo”, álbum com 13 músicas inéditas, Juliana de Paula propõe, com as letras e suaves melodias, direcionar sempre o olhar para Jesus.

Gravadora Canção Nova



Os dois trabalhos musicais foram lançados pela Gravadora Canção Nova e estão disponíveis nas plataformas digitais para download.

11ª edição do Troféu Louvemos o Senhor