Ala covid-19 do Hospital Municipal ganha mais 36 leitos de enfermaria

São José dos Campos passa a contar nesta sexta-feira (17) com mais 36 leitos de enfermaria exclusivos para atendimento de pacientes de covid-19 no Hospital Municipal, que é mantido pela Prefeitura e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).

A abertura da nova ala faz parte da quarta etapa do plano de contingência para enfrentamento da pandemia na cidade e ocorre graças à construção, em 35 dias, do Hospital da Retaguarda, entregue dia 8 de julho, que recebeu a ala de pediatria do HM (UTI e enfermaria) e os setores de pronto atendimento infantil e observação, que estavam funcionando no Centro de Reabilitação Lucy Montoro desde o início da pandemia, em abril.

Com a medida, a Prefeitura amplia consideravelmente a capacidade de assistência na maior unidade pública de saúde do município, sem a necessidade de investir em equipamentos temporários. A partir da próxima semana, caso haja uma escalada dos casos, essa ala será expandida com mais 10 leitos de terapia intensiva onde antes funcionava a UTI pediátrica.

Agora o Hospital da Vila dispõe de 160 leitos para pacientes com exames positivos ou suspeitos de ter a doença respiratória. São 88 de enfermaria e 72 de UTI.

Hospital Municipal

Atualmente a taxa de ocupação do Hospital Municipal é de 67,7% na UTI e 86,4% na enfermaria. Até a tarde desta quinta-feira (16) a ala covid do HM concedeu 428 altas.

Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento

Mais 36 leitos de enfermaria exclusivos para atendimento de pacientes de covid-19 começam a funcionar hoje no HM – Foto: Divulgação

A manutenção da capacidade de atendimento na unidade se deve ao trabalho dos profissionais de saúde e das áreas auxiliares, somado ao planejamento e a gestão eficiente dos recursos, com atuação decisiva do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento.